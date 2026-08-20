Narendra Modi: नरेंद्र मोदी यांचे ‘दिमागी नक्षल’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून भाषण करताना विचार करणाऱ्या युवकांसाठी ‘दिमागी नक्षल’ हा नवा शब्द वापरला. काही वेळातच ‘दिमागी नक्षल पार्टी’ सुरू होऊन त्याला एका दिवसात अडीच लाख लोकांनी पाठिंबा दाखविला अन् मोदींना घरचा आहेर दिला.मोदींच्या शब्दांचा अर्थ काय घ्यायचा? ‘दिमागी नक्षल’ म्हणजे ज्यांना डोकं आहे, असे विचारी लोक. त्यात युवक, युवती, स्वतंत्र विचार करून सरकारला प्रश्न विचारणारे लोक यांचा समावेश आहे. अर्थात, त्यांचा रोख कॉक्रोच जनता पक्ष व त्याला पाठिंबा देणारी तरूण पिढी याकडे आहे, यात शंका नाही. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.दुसरा अर्थ, म्हणजे भाजपचे कट्टर समर्थक वा अंधभक्त, ज्यांच्याकडे दिमाग म्हणजे डोकं नाही, मोदी व भाजपकडे ज्यांनी ते गहाण टाकलय, असे ‘बेदिमागी (बिनडोक) भक्त.’ त्यांना ‘बिनडोक नक्षल’ असं म्हणता येईल. त्यांच्यावर मोदी व शहा यांचं भारी प्रेम. कारण कोणताही विचार न करता ते त्यांच्यासाठी काहीही करायला तयार असतात, त्यात कायद्याला धाब्यावर बसवून केलेले गुन्हे असो, की कोणतीही कृत्य अथवा ‘हेट स्पीच’ (द्वेषयुक्त भाषण) असो.मोदी सरकारला एका महत्वाच्या गोष्टीसाठी श्रेय द्यावे लागेल. ते म्हणजे त्यांनी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी निग्रहानं देशातील नक्षलवाद पूर्णपणे आटोक्यात आणला. त्याचप्रमाणे, ‘दिमागी नक्षलांना’ आटोक्यात आणू अथवा संपवू, असा आत्मविश्वास त्यांना असावा. जनता पक्षाच्या काळात जयप्रकाश नारायण आणि विनोबा भावे यांनी मध्य प्रदेशात चंबळ नदीच्या खोऱ्यातील दरोडेखोरांना शरणागती पत्करावयास लावली होती. तसं, नक्षलवाद्यांचा प्रभाव व हिंसाचार संपविण्यात मोदी सरकारला यश मिळालय..मोदी त्यांनी सत्ता हाती घेतल्यावर शहरी विचारवंतासाठी ‘अर्बन नक्षल’ असा शब्द वापरला होता. त्यानंतर त्यांनी ‘खान मार्केट गॅंग’ विरोधकांसाठी ‘टुकडे टुकडे गँग’ हे शब्द वापरले व ते रूढ करण्याचे प्रयत्न केले. या सर्वांना संपविण्याचा सपाटा सत्तेवर आल्यापासून त्यांच्यासह अमित शहा व किरण रिजिजू व अनुराग ठाकूर, कंगना रानावत व स्मृती इराणी, गिरिराज किशोर, रमेश बिढुरी, निशिकांत दुबे आदी नेत्यांनी नेटाने चालविला आहे.त्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग, पोलीस खाते, गुन्हा अन्वेषण विभाग, आयकर विभाग यांना हत्यारासारखे वापरीत त्यांनी कारवाया सुरू केल्या. त्या आजही वेगाने चालू आहेत. त्यात बऱ्याच प्रमाणात न्यायालयांनी साथ दिल्याने सारा देशच खिशात पडलाय, अशी खात्री त्यांना झाली.शहीन बाग येथे मुस्लिम महिलांनी बैठे आंदोलन केले, तेव्हा त्यांना भाजपने त्यांना ‘पाकिस्तानी,’ शेतकऱ्यांचे आंदोलन झाले, तेव्हा त्यांना ‘खालिस्तानी’ म्हटले. इंदिरा गांधी यांच्या काळात काँग्रेस अमेरिकन गुप्तचर खाते ‘सीआयए’ ला वारंवार दोष देत असे. रशिया मित्र असल्याने त्यांच्या ‘केजीबी’ गुप्त संस्थेला कुणी दोष देण्यास धजावले नाही. राहुल गांधी यांच्या मागे, तसेच देशातील स्वयंसेवी संस्था, थिंक टँक यांच्या मागेही सीआयए असल्याचा आरोप आजही होतो. राहुल गांधी यांना हंगेरियन-अमेरिकन अब्जाधीश व मानवताप्रेमी (फिलँथ्रॉफिस्ट) जॉर्ज सोरोस ( वय ९६) आहेत, असा आरोप भाजप नित्याने करीत आहे..तरी या सर्व आरोप-प्रत्यारोपांना उरून कॉक्रोच जनता पक्ष राजकारणाच्या क्षितिजावर आला आणि त्यानं अल्पकाळात उद्धट व अकार्यक्षम शिक्षण मंत्री ध्रमेद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यायला लावला. अलीकडे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी व शहा यांनी अनुपस्थित राहून सभागृहाचा अपमान करीत एकाधिकारशाहीचा आणखी एक उच्चांक गाठला. वारंवार सरकारी पक्षाकडे झुकून विरोधकांवर कारवाया करणारे लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्या निःपक्षपातीपणावर जाहीर शंका उपस्थित करून विरोधी पक्षांनी त्यांना कात्रीत पकडले आहे. तर, ‘अमित शहा यांना सभागृहात उपस्थित राहायला सांगा,’ असे सरकारला सांगण्याची वेळ राज्यसभेचे अध्य़क्ष सी.पी.राधाकृष्णन यांच्यावर आली.जंतर मंतर वर झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी मोदींबाबत अश्लील टिप्पणी करून त्याबाबत माफी मागणाऱ्या १५ वर्षाच्या रूचिका सिंग व तिच्या कुटुंबाच्या मागे लागलेला ससेमिरा संपलेला नाही.मोदी व शहा व भाजपच्या नेत्यांनी विरोधकांविरूद्ध काहीही टिप्पण्या करायच्या, हेट स्पीच (द्वेषमूलक वक्तव्य) करायचे आणि त्याबाबत न्यायालये व निवडणूक आयोगाने मूग गिळून गप्प बसायचे, हे आता रोजचे झाले आहे..प्रसिद्ध स्तंभलेखक ख्रिस्तोफे जेफरलॉट यांनी ‘द वायर डॉट इन’ या संकेत स्थळावर लिहिलेल्या लेखात यावर प्रकाशझोत टाकलाय. पदाला शोभणार नाही, अशा अत्यंत आक्षेपार्ह व अश्लील अशा या टिप्पण्या आहेत. मोदी व त्यांच्या मंत्र्यांच्या या टिप्पण्या पहा. ‘अशा प्रकारची निकृष्ट दर्जाची भाषा वापरणारे मोदी हे पहिले पंतप्रधान आहेत,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. २००० सालापासून जेव्हा ते गुजराथचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हापासून ते तसेच बोलत आहेत. सोनिया गांधी यांना त्यांनी ‘पास्ताबेन, (इटलीचे फास्ट फूड पास्ता),’ ‘श्वेतांगना (श्वेतवर्णीय महिला),’ ‘शूरपणखा (रावणाची बहीण),’ ‘काँग्रेस की विधवा,’ राहुल गांधी यास ‘जर्सी काऊ (जर्सी गाय),’ ‘पप्पू’, डॉ मनमोहन सिंग यांना ‘मौन’ मोहन सिंग, (रूपयाची घसरण होत असताना काही कृती न करणारे), असे शब्द वापरले आहेत.२०१२ च्या गुजरातमधील निवडणुकात मोदी म्हणाले होते, ‘आम्ही गुजरातमध्ये गुटक्यावर बंदी घातली आहे. (त्याचे अधिक सेवन केल्यास कर्करोग होतो) या देशातून कॅन्सरचे उच्चाटन करायचे आहे. काँग्रेसलाही हद्दपार करायचे आहे.’ अशा प्रकारची उपरोधिक भाषा वापरून ते एका दगडात दोन पक्षी मारायचा प्रयत्न करतात. दिल्लीच्या उच्चभ्रूंना त्यांनी ‘ल्यूटेन्स इंडियन्स,’ म्हणजे ‘ब्रिटिश धार्जिणे’ म्हटले. या टिप्पण्या करीत ते स्वतःच्या अहंपणाची तहान भागवितात..२०१४ ते २०१९ च्या निडणुकात त्यांचा रोख प्रामुख्याने मुस्लिमविरोधाकडे वळला. ह्युमन राईट्स संस्थेने केलेल्या पाहाणीत, ‘मोदींच्या निवडणूक प्रचारातील १७३ भाषणांपैकी ११० भाषणे ‘हेट स्पीचेस (द्वेषमूलक)’ दर्जात मोडतात.’ मुस्लिमांविरूद्ध भूमिका घेताना ते इतिहासात शिरतात आणि त्यांनी देशावर स्वाऱ्या करून कसे हल्ले केले, याच्या कटु आठवणी जाग्या करतात.१४ मे रोजी झारखंड मधील प्रचार सभेत बोलताना ते म्हणाले होते, की झारखंडमध्ये आपल्या (हिंदूंच्या) श्रद्धेनुसार वागणं कठीण होऊन बसलय. आमच्या देवांच्या मूर्ती तोडल्या जात आहेत. जिहादी मनाचे घुसखोर एकत्र होऊन हल्ले करीत आहेत. पण, झारखंड सरकारचे त्याकडे लक्ष नाही, उलट, त्यांना ते पाठिंबा देत आहे. या घुसखोरांनी आमच्या भगिनी व मुलींची सुरक्षा धोक्यात आणली आहे.दुसऱ्या एका भाषणात, ‘हिंदु मुलींना फसवून मुस्लिम धर्मात बाटविले जात आहे,’ असा आरोप त्यांनी झारखंडच्या आदिवासी भागात २८ मे रोजी बोलताना केला होता.‘हम पाच, हमारे पच्चीस’ या मुस्लिम घोषणेचा पुनरूच्चार करून, ‘मुस्लिम लोक अनेक बायका करून एकामागून एक मुले करतात (जन्म देतात),’ असे ते म्हणाले. अर्थात त्यांचा व रास्वसंघाचा रोख वाढणाऱ्या मुस्लिम लोकसंख्येकडे असून, हिंदूंपेक्षा अधिक होण्याच्या धोक्याचा वारंवार उल्लेख केला जातो..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.२०१९ च्या लोकसभेच्या निव़डणुकीतील प्रचारसभात पश्चिम बंगालमध्ये बोलताना मोदी यांनी घुसखोरांचा ‘वाळवी (टर्माइट्स)’ असा उल्लेख केला. त्यांनी जाहीर केले होते, की या राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यास ‘गव्हर्नमेन्ट विल पीक अप इन्फिल्ट्रेटर्स वन बाय वन, अँड थ्रो देम इनटू द बे ऑफ बेंगॉल.’दिल्लीत २०२० मध्ये झालेल्या दंग्यांपूर्वी मुस्लिमांना उद्देशून एका भाषणात मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मुक्ताफळे उधळली होती – ‘देश के गद्दारों को गोली मारो सालोंको.’ मार्च २०२३ मध्ये भाजपचे नेते टी राजा सिंग यांनी हैद्राबादमध्ये मुस्लिमांना उद्देशून म्हटले होते –‘ यू आर हाफ कट (मुस्लिमामध्ये सुंता प्रथेला उद्देशून), वि विल कट यू फुल्ली’ असा इशारा दिला होता. उत्तर प्रदेशातील फारूखाबादमध्ये बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याने घोषणा दिली, ‘जब कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे.’ या भाषेला काय म्हणायचे? मोदी व शहा यांनी त्यांना थाबविले नाही. ‘लॅंड जिहाद’, ‘लव्ह जिहाद’ हे सारे आरोप भाजपच्या द्वेषमूलक शब्दकोशातील आहेत.यावरून, भाजपच्या राजकारणाने काय पातळी गाठली आहे, हे दिसते. मोदी यांच्या ‘अमृतकाळा’ तही हे विष बऱ्याच तळागळापर्यंत गेले आहे. त्याचे परिणाम आज प्रकर्षाने दिसत आहेत. कॉक्रोच जनता पक्षाच्या बैठकीला सदनिका राखीव करूनही न मिळणे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यापीठात स्वातंत्र्यदिनानिमित्त् आयोजित केलेले इतिहासकार श्रीमती झोया हसन यांचे भाषण होऊ न देणे, जेएनयू च्या उपाध्यक्षा शांतिश्री धुलीपुडी पंडित यांनी बनारस हिंदु विश्वविद्यालयातील भाषणात त्यांच्याच जेएनयू विश्वविद्यालयाला ‘बेगर (भिकारी)’ म्हणणे, यावरून भाजपच्या मग्रूरीची व सत्तेची मूठ आजही पक्की आवळलेली असून, ती सोडविण्यासाठी कॉक्रोच जनता पक्ष, ‘दिमागी नक्षल’ यांना आकाश पाताळ एक करावं लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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