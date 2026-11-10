देश

NASA च्या उपग्रहातून भारतातील प्रदूषणाचे भीषण चित्र; संपूर्ण गंगेच्या मैदानावर धुरक्याची चादर

NASA satellite pollution images: हिवाळ्याच्या सुरुवातीलाच वायुप्रदूषणात मोठी वाढ; पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेशपासून दिल्लीपर्यंत धुराचे साम्राज्य, नासाच्या छायाचित्रातून आगीचे हॉटस्पॉटही स्पष्ट
NASA satellite images of India pollution

NASA satellite images of India pollution

esakal

Ankur Nikam
Updated on

NASA satellite images India pollution: उत्तर भारत आणि पाकिस्तानच्या मोठ्या भूभागावर पसरलेल्या वायुप्रदूषणाचे भीषण चित्र नासाच्या उपग्रहाने टिपले आहे. हिवाळ्याची सुरुवात होताच या भागातील हवेची गुणवत्ता खालावत असल्याचे या छायाचित्रातून स्पष्ट झाले आहे. संपूर्ण इंडो-गंगेच्या मैदानावर राखाडी रंगाचा धुरक्याचा दाट थर पसरल्याचे दिसत आहे.

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