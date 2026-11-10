NASA च्या उपग्रहातून भारतातील प्रदूषणाचे भीषण चित्र; संपूर्ण गंगेच्या मैदानावर धुरक्याची चादर

NASA satellite images India pollution: उत्तर भारत आणि पाकिस्तानच्या मोठ्या भूभागावर पसरलेल्या वायुप्रदूषणाचे भीषण चित्र नासाच्या उपग्रहाने टिपले आहे. हिवाळ्याची सुरुवात होताच या भागातील हवेची गुणवत्ता खालावत असल्याचे या छायाचित्रातून स्पष्ट झाले आहे. संपूर्ण इंडो-गंगेच्या मैदानावर राखाडी रंगाचा धुरक्याचा दाट थर पसरल्याचे दिसत आहे..नासाच्या 'मॉडरेट रिझोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडिओमीटर' (MODIS) उपकरणाने हे छायाचित्र टिपले आहे. हे छायाचित्र नासाच्या फायर इन्फॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मॅनेजमेंट सिस्टीम (FIRMS) द्वारे उपलब्ध करण्यात आले आहे. पाकिस्तानपासून उत्तर भारतातून पूर्वेकडील भागांपर्यंत प्रदूषणाचा थर पसरल्याचे यात दिसते..Delhi Air Pollution : आपण अजून जिवंत कसे? दिल्लीतील प्रदूषणाने धोक्याची पातळी गाठली; AIIMSच्या डॉक्टरांचा गंभीर इशारा.पंजाबपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत प्रदूषणाची चादरछायाचित्रात पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये प्रदूषणाचा दाट थर स्पष्टपणे दिसतो. त्याचवेळी उत्तरेकडील हिमालयीन पर्वतरांगाही ठळकपणे दिसत आहेत. एका बाजूला बर्फाच्छादित पर्वतरांगा आणि दुसऱ्या बाजूला धुरक्याने व्यापलेले मैदानी प्रदेश यांमधील विरोधाभास या छायाचित्रातून समोर आला आहे..छायाचित्रात काही ठिकाणी लाल रंगाचे ठिपकेही दिसत आहेत. हे ठिपके उपग्रहाने नोंदवलेल्या आगीच्या ठिकाणांचे म्हणजेच 'फायर हॉटस्पॉट्स'चे संकेत आहेत. उत्तर-पश्चिम भारतातील कृषी पट्ट्यात हे हॉटस्पॉट दिसत असून, शेतातील पिकांचे अवशेष जाळण्याच्या घटनांशी त्यांचा संबंध असल्याचे मानले जाते..Pune Air Pollution: पुण्याची हवा बिघडतेय! दिवाळीत AQI 427 पार; दिल्लीसारख्या प्रदूषणाच्या दिशेने वाटचाल?.उत्तर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये दरवर्षी हिवाळ्यात वायुप्रदूषणाची समस्या गंभीर होते. शेतीतील अवशेष जाळणे, वाहनांचा धूर, औद्योगिक उत्सर्जन आणि बांधकामांमधून निर्माण होणारी धूळ यामुळे प्रदूषणात भर पडते.याशिवाय हिवाळ्यातील हवामानही प्रदूषण वाढण्यास कारणीभूत ठरते. कमी तापमान, मंद वारे आणि वातावरणातील प्रदूषक वरच्या दिशेने पसरण्यास मर्यादा आणणारा कमी उंचीचा थर यामुळे प्रदूषक जमिनीजवळच साचतात. परिणामी, अनेक दिवस धुरक्याचे दाट थर कायम राहतात..दिल्लीपुरती मर्यादित नाही प्रदूषणाची समस्यादिल्ली-NCR परिसरात रात्री आणि पहाटेच्या वेळी हवेची गुणवत्ता अधिक खालावत आहे. मात्र, नासाच्या उपग्रह छायाचित्रातून ही समस्या केवळ दिल्लीपुरती मर्यादित नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पंजाबपासून उत्तर प्रदेश आणि आसपासच्या भागांपर्यंत प्रदूषणाचा मोठा पट्टा तयार झाला आहे.नासाच्या MODIS उपकरणाद्वारे पृथ्वीवरील जंगलातील वणवे, वातावरणातील बदल, वनस्पती आणि जमिनीच्या पृष्ठभागाचे निरीक्षण केले जाते. या निरीक्षणांमुळे मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रातील पर्यावरणीय बदल समजण्यास मदत होते..Diwali Air Pollution : दिवाळीत देशभरात वायुप्रदूषणाचा कहर ! 'हे' शहर सर्वाधिक प्रदुषित,दिल्लीची हवाही विषारी; मुंबई- पुण्याची काय स्थिती?.या ताज्या छायाचित्रातून हिवाळ्यातील प्रदूषण ही केवळ शहरांची समस्या नसून संपूर्ण दक्षिण आशियासमोरील प्रादेशिक समस्या असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधील विविध प्रदूषण स्रोत तसेच हवामानातील बदल यांचा एकत्रित परिणाम या विस्तीर्ण प्रदूषण पट्ट्याच्या निर्मितीला कारणीभूत ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.