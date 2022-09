National Cinema Day : सिनेमाप्रेमींसाठी खुशखबर! 'या' दिवशी देशात Movie Ticket फक्त ७५ रुपये

भारतात चित्रपट प्रदर्शित होण्याची तारीख जाहिर होताच सिनेमाप्रेमींचा थिएटरची तिकिट बुक करण्यासाकडे कल असतो. नवीन चित्रपट प्रदर्शित होताच अनेकांचा तर 'फर्स्ट डे फर्स्ट शो' बघायचा हट्ट असतो. अशा सिनेमाप्रेमींसाठी मोठी खुशखबर आहे. राष्ट्रीय चित्रपट दिवसानिमित्त देशभरात सगळीकडे चित्रपट बघण्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे मोजण्याची गरज नाही. सिनेमाचं तिकिट या दिवशी तुम्हाला फक्त ७५ रुपयांत मिळणार आहे. (National Cinema Day : you wil get movie ticket at 75 rupees at this day)

१६ सप्टेंबर रोजी देशभऱ्यात चित्रपटाच्या तिकिटांची किंमत फक्त ७५ रुपये असणार आहे. देशभरातील थिएटर पुन्हा एकदा जोशाने सुरू करण्याच्या आनंदात हा उत्सव साजरा करण्यात येतोय. त्यामुळे या दिवशी सिनेमाचं तिकिट एवढं स्वस्त दरात उपलब्ध होणार आहे.

हेही वाचा: South Cinema: ऑगस्टपासून 'प्रभास - महेश बाबूच्या' चित्रपटांना 'ब्रेक'! कारण...

एखाद्या सिनेमासाठी थिएटरमध्ये जेथे शे-पाचशे मोजावे लागतात तेथे राष्ट्रीय चित्रपट दिवसाला तुम्हाला चित्रपटाचं तिकिट फक्त ७५ रुपयांत उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांसोबतच सगळ्या चित्रपटप्रेमींसाठी ही मोठी खुशखुबर आहे. ज्यांनाही चित्रपटाच थिएटरमध्ये बघण्याची आवड आहे ते या दिवशी त्यांच्या कुटुंबासोबत किंवा मित्रमंडळींबरोबर सिनेमा बघायला जाऊ शकतात.