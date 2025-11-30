National Herald Case Update : सोनिया आणि राहुल गांधींच्या अडचणीत वाढ, नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात नवीन FIR

दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात नवीन एफआयआर दाखल केला आहे. या एफआयआरमध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासह सहा जणांची नावे आहेत. ईडी मुख्यालयाने ईओडब्ल्यूकडे दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर ही एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे..एफआयआरमध्ये काँग्रेस पक्षाशी संबंधित कंपनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (HJL) ;r कट रचून फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. ईडीने आपला तपास अहवाल दिल्ली पोलिसांसोबत शेअर केला आहे, ज्यामध्ये पीएमएलएच्या कलम ६६(२) अंतर्गत अनुसूचित गुन्हा नोंदवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. एजेएलच्या अंदाजे २,००० कोटी मालमत्तेचे नियंत्रण यंग इंडियन कंपनीद्वारे मिळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.. सॅम पित्रोदा यांचेही नावसोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याव्यतिरिक्त, एफआयआरमध्ये इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे प्रमुख सॅम पित्रोदा, इतर तीन व्यक्ती आणि तीन कंपन्यांचेही नाव आहे. डोटेक्स ही कोलकातास्थित एक कथित शेल कंपनी आहे ज्याने यंग इंडियनला एक कोटी दिले होते. या व्यवहाराद्वारे, यंग इंडियनने काँग्रेसला फक्त ५० लाख देऊन एजेएल विकत घेतले, ज्याची मालमत्ता २,००० कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले जाते..सुनावणी १६ डिसेंबर रोजी शनिवारी (२९ नोव्हेंबर) रोजी, राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेण्याचा निर्णय पुन्हा पुढे ढकलला. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगन आता १६ डिसेंबर रोजी आदेश देणार आहेत. एजन्सीने नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) यांच्याशी संबंधित आर्थिक अनियमिततेचा आरोप केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.