National Herald Case Update : 'नॅशनल हेराल्ड' प्रकरणात राहुल गांधी अन् सोनिया गांधींना मोठा धक्का!

National Herald case and Rahul Gandhi, Sonia Gandhi : दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली, ‘ईडी’च्या याचिकेवर कारवाई
Major legal setback for Rahul Gandhi and Sonia Gandhi in the National Herald case: दिल्ली उच्च न्यायालयाने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना नोटीस बजावली आहे. ‘ED’ने या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते, परंतु राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने दखल घेण्यास नकार दिला होता. 

सुनावणीदरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयात ईडीचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, अंतिम निष्कर्ष असा आहे की आरोपींना ५० लाख रुपयांच्या बदल्यात दोन हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता मिळाली. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी १२ मार्च रोजी होणार आहे.

ईडीने राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींना नोटीस बजावली आहे. ईडीच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींसह सात आरोपींना नोटीस बजावल्या आहेत.

Rahul Gandhi and Sonia Gandhi
 एसजी तुषार मेहता यांनी सांगितले की, जून २०१४ मध्ये एका व्यक्तीने खासगी तक्रार दाखल केली होती, ज्याची कनिष्ठ न्यायालयाने दखल घेतली आणि त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तुषार मेहता यांनी सांगितले की ईडीने तपास पूर्ण केला, पुरावे गोळा केले आणि आरोपींचे जबाब नोंदवले.

