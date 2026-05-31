NIA Deputy SP Accident: भरधाव दुचाकीची कंटेनरला धडक; राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या उपअधीक्षकांचा दुर्दैवी मृत्यू; प्रेयसी गंभीर जखमी

उत्तर प्रदेशातील मोरादाबादमधून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. शुक्रवारी रात्री उशिरा कटघर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, दिल्ली-लखनौ राष्ट्रीय महामार्गावर मोटारसायकलवरून जात असताना झालेल्या एका रस्ते अपघातात राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या एक उपअधीक्षकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्यासोबत असलेली महिला जखमी झाली. भरधाव वेगाने जाणाऱ्या मोटारसायकलची पुढे जाणाऱ्या एका कंटेनरला धडक बसल्याने हा अपघात झाला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंजाबमधील मोहाली येथील ३२ वर्षीय पोलीस उपअधीक्षक इशान मेहरा हे त्यांची प्रेयसी पूनम हिच्यासोबत दिल्लीहून बाजपूरला बाईकवरून प्रवास करत होते. रात्री सुमारे ११:३० वाजता, कटघर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील देवपूर गावासमोरून त्यांची बाईक महामार्ग ओलांडत होती. त्याचवेळी, पुढे जाणाऱ्या एका कंटेनरला मागून त्यांच्या बाईकची धडक बसली. .अभिषेक बॅनर्जी हल्ला प्रकरणाला वेगळं वळण, TMC आमदाराचे निकटवर्तीयच हल्लेखोर \n.ही धडक इतकी जोरदार होती की, दोघेही रस्त्यावर फेकले गेले आणि गंभीर जखमी झाले. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि दोघांनाही जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी इशान मेहरा यांना मृत घोषित केले असून जखमी पूनम यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलीस अधीक्षक (शहर) कुमार रणविजय सिंह यांनी सांगितले की, मृत इशान मेहरा हे दिल्लीतील एनआयए कार्यालयात पोलीस उपअधीक्षक (एसपी) म्हणून कार्यरत होते. .शवविच्छेदन पूर्ण झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी मृतदेह ताब्यात घेतला. पोलीस अपघाताच्या कारणाचा तपास करत आहेत. मेरठ ते प्रयागराज दरम्यानच्या ५९४ किलोमीटर लांबीच्या गंगा द्रुतगती मार्गाला २९ मे रोजी एक महिना पूर्ण झाला. मात्र, जलद आणि सुरक्षित प्रवासाचे आश्वासन आता अपघातांचा विक्रम प्रस्थापित करत आहे. अवघ्या ३० दिवसांत, या दोन जिल्ह्यांच्या सीमेवर १५ हून अधिक मोठे अपघात घडले असून, त्यात सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे..२५ हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. द्रुतगती मार्गावरील या वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे सुरक्षेचे दावे आणि नियमांचे पालन यावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २९ एप्रिल रोजी हरदोई येथून गंगा द्रुतगती मार्गाचे उद्घाटन केले. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कॅमेरे, सेन्सर्स आणि सुधारित देखरेख प्रणालीने सुसज्ज असलेला हा द्रुतगती मार्ग प्रवास अधिक सुरक्षित करेल, असा दावा करण्यात आला होता..अभिषेक बॅनर्जींनंतर TMCच्या खासदाराला मारहाण, डोक्याला गंभीर दुखापत; भाजप म्हणते हे नाटक.मात्र, उद्घाटनानंतर काही दिवसांतच अपघातांची मालिका सुरू झाली. एका महिन्याच्या आत, संभल जिल्ह्यात नऊ मोठे अपघात घडले, ज्यात सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि १९ जण जखमी झाले. अमरोहा जिल्ह्यात सहापेक्षा जास्त अपघात घडले, ज्यात अनेक जण गंभीर जखमी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.