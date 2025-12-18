देश

Doctors Prescription: आता डॉक्टरांना स्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन लिहिणे बंधनकारक! एनएमसीचा कठोर आदेश; निर्णयामागचं कारण काय?

Doctors Clear Handwriting Prescription: डॉक्टरांना आता प्रिस्क्रिप्शनवर स्पष्टपणे लिहिणे आवश्यक असेल. औषधात चूक टाळण्यासाठी एनएमसीने नवा नियम आणला आहे. डॉक्टरांवर देखरेख ठेवली जाणार आहे.
तुम्ही अनेकदा लक्षात घेतले असेल की डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन सर्वांना सहज समजत नाहीत. त्याचे कारण त्यांच्या हस्ताक्षरात असते. कधीकधी फार्मासिस्ट देखील डॉक्टरांचे हस्ताक्षर उलगडू शकत नाहीत. ज्यामुळे लोकांना मोठी गैरसोय होते. पण आता तसे राहणार नाही. डॉक्टर आता मनमानी पद्धतीने प्रिस्क्रिप्शन वापरू शकणार नाहीत. त्यांना आता स्पष्ट, सुवाच्य प्रिस्क्रिप्शन लिहावे लागतील.

