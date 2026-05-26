Amit Shah: बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांना देशाबाहेर काढण्याचा निर्णय! घुसखोरांसाठी अमित शाहांचं मोठं पाऊल; उच्चस्तरीय समिती गठीत

Central Government: देशातील अवैध घुसखोरी आणि इतर अप्राकृतिक कारणांमुळे संपूर्ण भारतात होणाऱ्या जनसांख्यिकीय बदलाचे मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एका उच्चस्तरीय समितीचे गठन केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबत कठोर पावलं उचलली आहेत. .अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, घुसखोरीमुळे होणारा हा अनपेक्षित लोकसंख्या बदल कोणत्याही राष्ट्राच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी एक मोठे आव्हान आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी लाल किल्ल्यावरून या लोकसंख्या बदलाचा अभ्यास करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली होती, त्यानुसार सरकारने आता या समितीची अधिकृत स्थापना केली आहे..समितीमध्ये यांचा समावेशप्रकाश प्रभाकर नावलेकर (निवृत्त न्यायाधीश) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचं कामकाज चालणार आहे. यामध्ये भारताचे जनगणना आयुक्त, दुर्गा शंकर मिश्रा (निवृत्त IAS), बालाजी श्रीवास्तव (निवृत्त IPS) आणि डॉ. शमिका रवी सदस्य म्हणून काम पाहतील, तर गृह मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव असतील..काय म्हणाले अमित शाह?गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, हा लोकसंख्येतील बदल केवळ लोकसंख्येशी संबंधित नसून भारताचे सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था, सामाजिक रचना आणि प्रामुख्याने आदिवासी समाजाचे संरक्षण याच्याशी जोडलेली एक अत्यंत गंभीर समस्या आहे. ही उच्चस्तरीय समिती अवैध स्थलांतर आणि इतर अप्राकृतिक कारणांमुळे देशभरात होत असलेल्या लोकसंख्या बदलांचे सखोल व व्यापक मूल्यांकन करेल..तसेच विविध धार्मिक आणि सामाजिक समुदायांच्या पातळीवर लोकसंख्येमध्ये होत असलेल्या असामान्य आणि अनपेक्षित बदलांच्या पॅटर्नचे विश्लेषण समिती करणार आहे. त्यानंर या गंभीर समस्येवर एक सुनियोजित, ठोस आणि वेळेत पूर्ण करता येईल असा कायमस्वरूपी तोडगा सरकारसमोर सादर करेल. केंद्र सरकारने केवळ घुसखोरी रोखण्याचाच नव्हे, तर देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख पटवून त्यांना देशाबाहेर काढण्याचा ठाम संकल्प केला आहे.