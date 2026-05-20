Mamata Banerjee: तृणमूल काँग्रेसच्या महिला खासदाराला केंद्र सरकारने दिली वाय दर्जाची सुरक्षा; नेमकं काय घडलं?

Central Government: केंद्र सरकारने तृणमूल काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांना १९ मे पासून केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची वाय श्रेणीची सशस्त्र सुरक्षा दिली आहे. तृणमूल काँग्रेसमध्ये संसदीय पातळीवर मोठे संघटनात्मक बदल सुरू असतानाच केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातोय..तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी पक्षाच्या खासदारांच्या बैठकीत ज्येष्ठ नेते कल्याण बॅनर्जी यांची लोकसभेत पक्षाचे नवीन चीफ व्हिप म्हणून नियुक्ती केली. कल्याण बॅनर्जी यांनी या पदावर काकोली घोष दस्तीदार यांची जागा घेतली आहे. तृणमूल काँग्रेस पक्ष संसदेत आपली रणनीती आणि समन्वय अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच ही घडामोड घडली आहे..Kolhapur Drowning Incident : वडिलांच्या समोर कोल्हापुरातील राजाराम बंधाऱ्यावर १२ वर्षीय मुलगा बुडाला.कल्याण बॅनर्जी यांचे या पदावर परतणे हा पक्षाच्या नेतृत्वाचा त्यांच्यावरील विश्वासाचा संकेत मानला जात आहे. यापूर्वीही त्यांनी हे पद भूषवले होते, परंतु अंतर्गत वादांमुळे त्यांना हटवण्यात आले होते. दुसरीकडे ६६ वर्षीय काकोली घोष दस्तीदार या तृणमूल काँग्रेसच्या ज्येष्ठ महिला नेत्यांपैकी एक आहेत. त्या सध्या ऑल इंडिया तृणमूल महिला काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणूनही जबाबदारी सांभाळत आहेत..APMCत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाच घेताना अटक, स्वच्छता विभागात बिल काढण्यासाठी कंत्राटदाराकडे १५ टक्क्यांची मागणी.काकोली घोष दस्तीदार या तीन वेळा लोकसभा खासदार म्हणून निवडून आल्या आहेत. १५ व्या लोकसभेत त्या पहिल्यांदा निवडून आल्या होत्या, त्यानंतर २०१४ आणि २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येही त्यांनी आपली जागा राखली. संसदेत अनेक जाहीर आणि महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यासाठी त्या ओळखल्या जातात. तृणमूल काँग्रेसने अद्याप या फेरबदलाचे अधिकृत कारण स्पष्ट केले नसले, तरी आगामी राजकीय आव्हाने पाहता हा पक्षाच्या अंतर्गत रणनीतीचा एक भाग असल्याचे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.