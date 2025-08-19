Operation Sindoor : शालेय अभ्यासक्रमात भारतीय लष्कराची शौर्यगाथा सांगणार! 'ऑपरेशन सिंदूर' आता अभ्यासक्रमात शिकवणार...

NCERT introduces Operation Sindoor modules in school curriculum : राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (NCERT) अभ्यासक्रमात ऑपरेशन सिंदूरचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता इयत्ता ३ ते १२ च्या विद्यार्थ्यांना भारतीय लष्कराची शौर्यगाथा शिकवली जाणार आहे. ऑपरेशन सिंदूर ही केवळ एक लष्करी कारवाई नसून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीचे वचन असल्याचे या मॉड्यूलमध्ये सांगण्यात आले आहे..मीडिया अहवालानुसार, NCERT च्या अभ्यासक्रमात ऑपरेशन सिंदूरवर दोन मॉड्यूल्स शिकवली जाणार आहेत. यापैकी पहिले मॉड्यूल इयत्ता ३ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांना तर, दुसरे मॉड्यूल इयत्ता ९ ते १२ विद्यार्थ्यांना शिकवले जाणार आहे. "ऑपरेशन सिंदूर - शौर्याची गाथा" आणि "ऑपरेशन सिंदूर - सन्मान आणि शौर्याचा अभियान" अशी या दोन मॉड्यूल्सची नावे आहेत..Sandeep Randive : नाशिकच्या सुपुत्राला सलाम! ऑपरेशन सिंदूर'मधील शौर्याबद्दल लेफ्टनंट कर्नल संदीप रणदिवेंना कमांडेशन कार्ड.महत्त्वाचे म्हणजे, ही मॉड्यूल्स विद्यार्थ्यांना पूरक वाचनसामग्री म्हणून दिली जाणार असून, यांचा मुख्य अभ्यासक्रमात समावेश नसेल, असे सांगण्यात आले आहे. या मॉड्यूलमध्ये पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख करताना यात थेट पाकिस्तानी सैन्याचा हात असल्याचे म्हटले आहे. "पाकिस्तानने पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील सहभाग नाकारला आहे. परंतु हा हल्ला थेट त्यांच्या लष्करी आणि राजकीय नेतृत्वाच्या आदेशाने झाला," असे या मॉड्यूलमध्ये सांगण्यात आले आहे..Gallantry Award: रामटेकचे सुपुत्र मेजर प्रशील ढोमणे यांना गॅलेंन्ट्री अवार्ड.दरम्यान, गेल्या आठवड्यात NCERT ने फाळणीबाबत एक मॉड्यूल अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले होते. "फाळणीचे दोषी" असे या मॉड्यूलचे नाव देण्यात आले होते. मात्र, यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. या मुद्द्यावरून काँग्रेस आणि भाजप आमनेसामने आले होते.फाळणीला तीन व्यक्ती जबाबदार असल्याचा उल्लेख या मॉड्यूलमध्ये करण्यात आला होता. "जिन्ना, ज्यांनी फाळणीची मागणी केली; काँग्रेस, ज्यांनी ही मागणी मान्य केली; आणि माउंटबॅटन, ज्यांनी ती लागू केली," असे या मॉड्यूलमध्ये म्हटले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.