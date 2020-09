मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर शरद पवारांची प्रतिक्रिया

नवी दिल्ली : मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी गैर नसून त्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. या मुद्यावरुन विरोधकांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. या मुद्यावर शरद पवारांनी भाष्य केले. विरोधकांना या मुद्यावरुन राजकारण करायचे आहे मात्र आम्हाला मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या स्थगितीसंदर्भात न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचेही पवारांनी यावेळी सांगितले.

दिल्ली दौऱ्यावर असलेल्या शरद पवारांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना मराठा समाजाचा आरक्षणाचा मुद्यासंदर्भातील भूमिका, अभिनेत्री कंगना राणावात हिच्यावर झालेली कारवाई आणि भारत-चीन यांच्यातील तणावपूर्ण परिस्थितीसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आले. कंगना राणावत हिच्यावर झालेली कारवाई ही मुंबई महानगर पालिकेने केली आहे. यात राज्य सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नाही, असे पवारांनी सांगितले.

The decision was taken by Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC). State govt had no role in it. BMC did it following its rules and regulations: NCP chief Sharad Pawar on the demolition of actor Kangana Ranaut's office in Mumbai. #Maharashtra pic.twitter.com/kdW6J1DaMv

