देशाच्या राजकारणात मोठा बदल... विरोधकांना कमजोर समजणं NDAला पडलं महागात? दोन-तृतीयांश बहुमताचं स्वप्नाचं काय झालं?

NDA Backfoot: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपूर्वीच्या राजकीय घडामोडींमुळे सत्ताधारी NDAचे मनोबल उंचावले होते. विरोधकांवर मानसिक दबाव निर्माण झालेला असताना पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या विजयानंतर तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना (यूबीटी)च्या काही खासदारांनी पक्षांतर केल्याने सत्ताधारी आघाडीला आणखी बळ मिळाले होते. मात्र, विद्यार्थ्यांची आंदोलने आणि पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर झालेली पोलीस कारवाई यामुळे राजकीय चित्र बदलले. संसदेच्या आत आणि बाहेर विरोधकांवर आक्रमक भूमिका घेणारे भाजप आणि सरकार या घडामोडींनंतर बॅकफूटवर आले..विरोधकांनी साधला राजकीय फायदाकाँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आलेल्या विरोधी पक्षांनी या परिस्थितीचा राजकीय फायदा उठवला. अधिवेशनादरम्यान बिहारमधील बांकीपूर आणि मध्य प्रदेशातील दातिया पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाला. या निकालांमुळे विरोधकांचा आत्मविश्वास आणि आक्रमकता आणखी वाढली.विरोधकांच्या कठोर भूमिकेमुळे सरकारने महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित विधेयकांपासून अंतर राखले. मात्र, परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा म्हणजेच FCRA विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवणे सरकारच्या दृष्टीने हिताचे ठरले..डीएमकेची स्वतंत्र भूमिकातामिळनाडूमध्ये थलपथी विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाला काँग्रेसने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे डीएमकेमध्ये नाराजी होती. त्याचा परिणाम म्हणून संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनात डीएमकेने विरोधी पक्षांपासून काहीसे अंतर ठेवले. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीलाही डीएमके उपस्थित राहिली नाही.मात्र, NEET आणि कावेरी पाणी करारासह विविध मुद्द्यांवर डीएमकेने आपली आक्रमक भूमिका कायम ठेवली. वंदे मातरम विधेयकालाही डीएमकेने तीव्र विरोध केला. डीएमकेच्या खासदार कनिमोझी यांनी या विधेयकाला राष्ट्रवादाच्या नावाखाली लपवलेला हिंदुत्ववादी अजेंडा असल्याचे म्हटले..लोकसभेत मोठा ट्विस्ट! विरोधकांच्या २२ खासदारांमुळे गणित बदलणार! दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यापासून NDA किती दूर?.विरोधकांची एकजूट कायमचोरी आणि विद्यार्थ्यांवरील कारवाईच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष एकत्र राहिले. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षामध्येही या विषयांवर समन्वय दिसून आला. लाचखोरीचा मुद्दा समाजवादी पक्षाने पुढे आणला, तर काँग्रेसने त्याला पाठिंबा दिला. विद्यार्थ्यांवरील कारवाईच्या मुद्यावर काँग्रेसने गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाची मागणी केली. समाजवादी पक्षासह संपूर्ण विरोधकांनी या मागणीला पाठिंबा दिला. त्यामुळे सरकारच्या प्रयत्नांनंतरही विरोधकांची एकजूट भेदण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आले नाही..मुद्दे जिवंत ठेवण्याचे आव्हानसंसदेच्या माध्यमातून लाचखोरी आणि विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचे मुद्दे उपस्थित करण्यात विरोधकांना यश आले असले, तरी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपर्यंत लाचखोरीचा मुद्दा कायम ठेवणे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. एका वरिष्ठ नेत्याच्या माहितीनुसार, समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस संयुक्तपणे उत्तर प्रदेशात हा मुद्दा जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. काँग्रेस विद्यार्थ्यांच्या आवाजाच्या माध्यमातून देशभरातील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडणार असून जिल्हा पातळीवरही कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत..चर्चेअभावी प्रलंबित राहिलेले मुद्देNEET परीक्षा आणि विद्यार्थी आंदोलनाच्या वादावर विरोधकांनी दीर्घ आणि अखंड चर्चेची मागणी केली होती. मात्र, सहमती न झाल्याने या विषयावर कोंडी कायम राहिली.परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक गदारोळानंतर पुढील परीक्षणासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आले.विकसित भारत शिक्षण प्रतिष्ठान विधेयकाद्वारे एकच उच्च शिक्षण नियामक स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, या विधेयकावर सविस्तर चर्चा पूर्ण होऊ शकली नाही आणि ते समितीकडे प्रलंबित राहिले. वारंवार झालेल्या तहकुबीमुळे शून्य प्रहरात अनेक खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघाशी संबंधित जनहिताचे प्रश्न सभागृहात मांडता आले नाहीत..संसदेत बाजी पलटणार? मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर भाजपला मिळाली जुन्या मित्र पक्षाची साथ, मोठ्या पक्षाचा NDA ला पाठिंबा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.