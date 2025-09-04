देश

Bihar Band: पंतप्रधान मोदींच्या आईबद्दल अपशब्द; एनडीएकडून आज बिहार बंदची हाक, तेजस्वी यादव म्हणाले- भाजपचे नेते जेव्हा...

NDA Bihar Band: पाटणामध्ये भाजप महिला मोर्चा धर्मशिला गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढला जाईल. हा मोर्चा भाजप कार्यालयापासून डाकबंगला चौकापर्यंत जाईल. महिला कार्यकर्त्यांसह भाजपच्या अनेक मोठ्या नेत्याही यात सहभागी होतील.
NDA Bihar Band
  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आईला केलेल्या अपशब्दांवर एनडीएने ४ सप्टेंबर रोजी बिहार बंदची हाक दिली.

  2. बंददरम्यान भाजप महिला मोर्चा पायी मोर्चा काढणार असून पाटणामध्ये २००० हून अधिक पोलिस तैनात आहेत.

  3. तेजस्वी यादव यांनी सांगितले की कोणत्याही आईला शिवीगाळ करणे चुकीचे आहे, पण भाजपवर महिलांचा अपमान केल्याचा आरोपही केला.

NDA Bihar Band: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आईला शिवीगाळ केल्याप्रकरणी एनडीएने आज (गुरुवारी) बिहार बंदची हाक दिली आहे. बिहारमध्ये आज सकाळी ७ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत ५ तास बंद राहणार आहे. बंददरम्यान रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल यासारख्या आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील. बंदच्या पार्श्वभूमीवर अनेक शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.

