Bihar Band: पंतप्रधान मोदींच्या आईबद्दल अपशब्द; एनडीएकडून आज बिहार बंदची हाक, तेजस्वी यादव म्हणाले- भाजपचे नेते जेव्हा...

Summaryपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आईला केलेल्या अपशब्दांवर एनडीएने ४ सप्टेंबर रोजी बिहार बंदची हाक दिली.बंददरम्यान भाजप महिला मोर्चा पायी मोर्चा काढणार असून पाटणामध्ये २००० हून अधिक पोलिस तैनात आहेत.तेजस्वी यादव यांनी सांगितले की कोणत्याही आईला शिवीगाळ करणे चुकीचे आहे, पण भाजपवर महिलांचा अपमान केल्याचा आरोपही केला..NDA Bihar Band: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आईला शिवीगाळ केल्याप्रकरणी एनडीएने आज (गुरुवारी) बिहार बंदची हाक दिली आहे. बिहारमध्ये आज सकाळी ७ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत ५ तास बंद राहणार आहे. बंददरम्यान रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल यासारख्या आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील. बंदच्या पार्श्वभूमीवर अनेक शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत..भाजप महिला मोर्चा या बंदचे नेतृत्व करेल. बंददरम्यान संपूर्ण बिहारमध्ये महिला मोर्चाकडून मोर्चा काढला जाईल. पाटणामध्ये भाजप महिला मोर्चा धर्मशिला गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढला जाईल. हा मोर्चा भाजप कार्यालयापासून डाकबंगला चौकापर्यंत जाईल. महिला कार्यकर्त्यांसह भाजपच्या अनेक मोठ्या नेत्याही यात सहभागी होतील..पाटण्यात २००० हून अधिक पोलिस तैनात बंदाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि जेडीयू कार्यालयांची सुरक्षा कडक करण्यात आली आहे. पटनामध्ये २००० हून अधिक पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. २७ ऑगस्ट रोजी दरभंगा येथे मतदार हक्क यात्रेदरम्यान राहुल-तेजस्वी यांच्या रॅली दरम्यान पंतप्रधान मोदींच्या आईला शिवीगाळ करण्यात आली होती. त्यानंतर भाजप सतत निषेध करत आहे..तेजस्वी यादव काय म्हणाले?दरम्यान, बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी आता याबाबत निवेदन दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना तेजस्वी यादव म्हणाले की, कोणाच्याही आईला शिवीगाळ करू नये. ही आपली संस्कृती नाही..ते म्हणाले की आम्ही याच्या बाजूने नाही. पण पंतप्रधान मोदींनी सोनिया गांधींबद्दल जे म्हटले त्यामुळे नितीश कुमार यांच्या डीएनएवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. तेजस्वी यादव म्हणाले की, भाजप आमदारांनी विधानसभेत माझ्या आई आणि बहिणींना शिवीगाळ केली आहे. भाजप प्रवक्ते लाईव्ह कॅमेऱ्यात वारंवार महिलांचा अपमान करतात..FAQsप्रश्न 1: बिहार बंद का करण्यात आला आहे? 👉 पंतप्रधान मोदी यांच्या आईबद्दल अपशब्द वापरण्यात आल्यामुळे एनडीएने हा बंद पुकारला.प्रश्न 2: बिहार बंद किती वेळ चालणार आहे? 👉 आज सकाळी ७ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत ५ तास बंद राहणार आहे.प्रश्न 3: आपत्कालीन सेवा बंद राहतील का? 👉 नाही, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल यांसारख्या सेवा सुरू राहतील.प्रश्न 4: पाटणामध्ये काय विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे? 👉 २००० हून अधिक पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत आणि काँग्रेस-जेडीयू कार्यालयांची सुरक्षा वाढवली आहे.प्रश्न 5: तेजस्वी यादव यांची यावर प्रतिक्रिया काय आहे? 👉 त्यांनी सांगितले की कोणाच्याही आईला शिवीगाळ करणे चुकीचे आहे, मात्र भाजपवर महिलांचा अपमान केल्याचा आरोपही केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.