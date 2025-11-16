देश

मोठी बातमी! बिहारमध्ये NDA मंत्रिमंडळाचा फॉर्म्युला ठरला? कोणत्या पक्षातून किती मंत्री होणार? 'या' दिवशी शपथविधी सोहळ्याची शक्यता

Bihar NDA Cabinet Formula News: बिहारमध्ये मंत्रिमंडळाचा फॉर्म्युला तयार असल्याचे समोर आले आहे. यात भाजपला १६ मंत्री मिळू शकतात, तर जेडीयूला १४ मंत्री मिळू शकतात.
बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएच्या ऐतिहासिक विजयानंतर, नवीन मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी समारंभाची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. एनडीए आघाडीतील सर्व पक्षांमध्ये मंत्रिपदांच्या वाटपावर एकमत होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपमध्ये १५ ते १६ मंत्र्यांचा समावेश होण्याची अपेक्षा आहे.

