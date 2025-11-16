मोठी बातमी! बिहारमध्ये NDA मंत्रिमंडळाचा फॉर्म्युला ठरला? कोणत्या पक्षातून किती मंत्री होणार? 'या' दिवशी शपथविधी सोहळ्याची शक्यता

बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएच्या ऐतिहासिक विजयानंतर, नवीन मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी समारंभाची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. एनडीए आघाडीतील सर्व पक्षांमध्ये मंत्रिपदांच्या वाटपावर एकमत होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपमध्ये १५ ते १६ मंत्र्यांचा समावेश होण्याची अपेक्षा आहे..मुख्यमंत्र्यांसोबत जेडीयूचे १४ मंत्री शपथ घेण्याची शक्यता आहे. लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान यांच्याकडे तीन मंत्री असतील अशी चर्चा आहे. तर जितन राम मांझी आणि उपेंद्र कुशवाह यांच्या पक्षात प्रत्येकी एक मंत्री असण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ स्थापनेपूर्वी भाजपने अंतर्गत तयारी देखील तीव्र केली आहे. पक्षाने दिलीप जयस्वाल आणि सम्राट चौधरी यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत. दोन्ही नेत्यांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली आहे..Rohini Acharya : शिवीगाळ केली, चप्पल उगारली, मला अनाथ केलं... लालूप्रसाद यादव यांच्या मुलीची भावनिक पोस्ट.एनडीए नेतृत्व सर्व मित्रपक्षांना मंत्रिमंडळात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी प्रयत्नशील आहे. जेणेकरून सरकार स्थापनेतून युतीच्या एकतेचा संदेश जनतेपर्यंत स्पष्टपणे पोहोचेल. भविष्यात एनडीए पक्षांना राज्यसभेच्या जागा देखील मिळू शकतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सध्या भाजपचे पूर्ण लक्ष बिहारमध्ये नवीन सरकार स्थापन करण्यावर आहे. शपथविधीची अधिकृत तारीख लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे..शपथविधी सोहळा १९ किंवा २० नोव्हेंबर रोजी होऊ शकतो असे वृत्त आहे. तयारी आधीच सुरू झाली आहे. रविवारी पाटणा प्रशासनाने १७ ते २० नोव्हेंबरपर्यंत गांधी मैदान जनतेसाठी बंद ठेवण्याचा सल्ला जारी केला. याच मैदानावर शपथविधीची तयारी सुरू आहे. मैदानाभोवती पोलीसही तैनात करण्यात आले आहेत. १७ नोव्हेंबरपासून तयारी आणखी तीव्र केली जाईल..Bihar Election Result: बिहारने जातीय राजकारण नाकारले; मोदी यांची काँग्रेसवर टीका, सुरतमध्ये बिहारी नागरिकांशी संवाद.२०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने प्रचंड विजय मिळवला. एकूण २०२ जागा जिंकल्या आणि भाजप हा प्रबळ पक्ष म्हणून उदयास आला. राजद, काँग्रेस आणि तीन डाव्या पक्षांचा समावेश असलेल्या महाआघाडीला ३५ जागांचाही पल्ला गाठता आला नाही. प्रशांत किशोर यांच्या जनसूरज पक्षाने २८ जागा लढवल्या पण एकही जागा जिंकता आली नाही. दरम्यान, एआयएमआयएमने पाच जागा जिंकल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.