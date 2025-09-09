उपराष्ट्रपती निवडणुकीत NDAचे अचानक ११ मतदार वाढले, मोठ्या पक्षाचा पाठिंबा; काँग्रेस म्हणते, विश्वासघात

उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निवडणुकीत त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावला. एनचीएकडून सीपी राधाकृष्णन यांना उमेदवारी देण्यात आलीय. तर इंडिया आघाडीने सुदर्शन रेड्डी यांना मैदानात उतरवलंय. मतदानाच्या आधी एनडीएला आणखी एका बड्या पक्षाने पाठिंबा दिलाय. वाएसआरसीपीचे अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी यांनी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर सीपी राधाकृष्णन यांना पाठिंबा देत असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. यामुळे एनडीएच्या मतांमध्ये थेट ११ मतांची वाढ झालीय. वाएसआर काँग्रेसकडे लोकसभेत चार आणि राज्यसभेत सात खासदार आहेत..जगनमोहन रेड्डी यांनी एनडीएला पाठिंबा देताच काँग्रेसने जोरदार टीका केलीय. काँग्रेस नेते मणिकम टागोर यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं की, आंध्र प्रदेशातील लोक या विश्वासघाताला विसरणार नाहीत. त्यांनी दक्षिणेकडील राज्यांच्या हिताऐवजी सीबीआयच्या भीतीने आरएसएसच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिलाय. इतिहास जगनमोहन रेड्डी यांनी केलेल्या विश्वासघाताल कधीच विसरणार नाही..Vice-President Election : देशाचे १७ वे उपराष्ट्रपती कोण होणार? आज मतदान; NDAचे राधाकृष्णन अन् INDIA चे रेड्डी यांच्यात लढत.लोकशाहीसोबत उभा राहण्याऐवजी त्यांनी मोदीबाबूंच्या दबावासमोर शरणागती पत्करलीय. सर्व खासदारांना आवाहन आहे की संविधानाचं समर्थन करणाऱ्या उमेदवाराला मत द्यावं. आरएसएसच्या उमेदवाराला मत देऊ नये असंही मणिकम टागरो यांनी पोस्टमध्ये म्हटलंय..सध्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ७८८ सदस्य आहेत. तर दोन्ही उमेदवार हे दक्षिण भारतातले आहेत. राधाकृष्णन हे तामिळनाडुतले आहेत तर रेड्डी हे तेलंगनातील आहेत. यात एनडीएचं पारडं जड आहे. तर विरोधी पक्षाचे उमेदवार सुदर्शन रेड्डी यांनी ही लढाई वैचारिक असून मतदान फक्त उपराष्ट्रपती पदासाठी नाही तर भारताच्या भावनेसाठी असल्याचं म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.