NEET paper leak: 'नीट'च्या प्रश्नपत्रिका NTAच्या तज्ज्ञांनीच फोडल्याचा सीबीआयचा निष्कर्ष? 'सप्लाय चेन'बाबत तपासात धक्कादायक माहिती

NTA experts NEET: नीट परीक्षा पेपरफुटीमुळे देशाभरात संतापाचं वातावरण आहे. पेपरफुटीमुळेच कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन पेटलं आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करीत आहे. सूत्रांकडून हाती आलेल्या माहितीनुसार, 'एनटीए'च्या तज्ज्ञांकडूनच प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा निष्कर्ष सीबीआयने लावला आहे. याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती मिळालेली नाही..पेपरफुटी हा अनेक राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुनियोजित गुन्हेगारी कटाचा भाग असल्याचं सीबीआयच्या तपासातून पुढे येत आहे. या कटात राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेमधील (NTA) काही विषयतज्ज्ञांनी गोपनीय प्रश्नपत्रिका लीक केल्याचा आरोप आधीच झालेला आहे..Rahul Gandhi Video: कारच्या 'फ्यूल टँक'ची कॅप उघडली अन् सरकारवर बरसले! राहुल गांधींचा E20 वर व्हिडीओ.नीट प्रश्नपत्रिका फोडण्यासाठी एक 'सप्लाय चेन' कार्यरत असल्याचे तपासातून समोर आलं आहे. एनटीए मधील संबंधित तज्ज्ञांकडून मध्यस्थी आणि कोचिंग ऑपरेटरपर्यंत प्रश्नपत्रिका पोहोचवण्यात येत होती आणि त्यानंतर ही प्रश्नपत्रिका मोठ्या रकमेच्या मोबदल्यात उमेदवारांना पुरवली जात असल्याचं तपासासून उघड झाल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे..या प्रकरणात १३ जणांविरुद्ध २८ जुलै रोजी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून एनटीएचे तीन विषयतज्ज्ञ, मध्यस्थ आणि इतर संबंधितांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे. जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र विषयाचे तज्ज्ञ म्हणून मनिषा मांढरे, प्रल्हाद कुलकर्णी आणि मनिषा हवालदार हे आरोपी आहेत..Pune Airport : सुरक्षित उड्डाणांसाठी ‘घार’ ठरतेय सर्वात मोठा अडथळा; हवाई दलाकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना वेग.१३ आरोपींची नावंआरोपपत्रात यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे आणि मनीषा संजय हवालदार अशा १३ आरोपींची नावं आहेत.आरोपींवरील कलमंया आरोपपत्रात भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) च्या कलम ३१५(५), ३१८(४), ६१(२), २३८ आणि ३०३(२) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (PC Act 1988) चे कलम १३(२) व १३(१)(a), आणि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) कायदा २०२४ च्या कलम ३, ४, ५, १० व ११ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.