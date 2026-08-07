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NEET paper leak: 'नीट'च्या प्रश्नपत्रिका NTAच्या तज्ज्ञांनीच फोडल्याचा सीबीआयचा निष्कर्ष? 'सप्लाय चेन'बाबत तपासात धक्कादायक माहिती

NTA Experts Under Scanner: पेपरफुटी हा अनेक राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुनियोजित गुन्हेगारी कटाचा भाग असल्याचं सीबीआयच्या तपासातून पुढे येत आहे.
neet nta exam

neet nta exam

esakal

संतोष कानडे
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NTA experts NEET: नीट परीक्षा पेपरफुटीमुळे देशाभरात संतापाचं वातावरण आहे. पेपरफुटीमुळेच कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन पेटलं आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करीत आहे. सूत्रांकडून हाती आलेल्या माहितीनुसार, 'एनटीए'च्या तज्ज्ञांकडूनच प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा निष्कर्ष सीबीआयने लावला आहे. याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.

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