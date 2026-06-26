CJP Agitation : अभिजित दीपके यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांना दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाले...

कॉकरोच जनता पार्टीने पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सलग सहाव्या दिवशीही आंदोलन सुरूच ठेवले. CJP चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी जंतरमंतरवरूनच शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारा संदेश लिहिला. त्यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये ते व्हाईटबोर्डवर "वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, धर्मेंद्र प्रधान. कृपया राजीनामा द्या," असे लिहिताना दिसत आहेत. यावेळी त्यांचे समर्थकही त्यांच्यासोबत उपस्थित होते आणि त्यांनी आपला पाठिंबा दर्शवला.. व्हिडिओ शेअर अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स वर यासंदर्भात एक व्हिडिओ पोस्ट केला. व्हाईटबोर्डवर मेसेज लिहिल्यानंतर त्याने म्हटले, "धर्मेंद्र प्रधान, तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. कृपया राजीनामा द्या. आम्ही तुम्हाला वाढदिवसाची भेट म्हणून राजीनामा पत्र पाठवत आहोत; तुम्हाला फक्त त्यावर तुमचा अंगठा उमटवायचा आहे." शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा वाढदिवस २६ जून रोजी असतो..CJP Protest : कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन कधीपर्यंत सुरू राहणार? अभिजित दीपके यांनी सांगितली तारीख, दिला मोठा इशारा.जंतरमंतरवर आंदोलन सुरूच अभिजीत दीपके हे NEET पेपरफुटी आणि स्पर्धा परीक्षांमधील कथित अनियमिततेबाबत दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन करत आहेत. दीपके शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणांची मागणी करत आहेत आणि त्यांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. हे आंदोलन गेल्या सहा दिवसांपासून सुरू आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा देईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने स्पष्ट केले आहे..जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी, दीपके यांनी 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे सोशल मीडिया खाते बंद करण्याबाबत सरकारला जाब विचारला आणि अधिकाऱ्यांनी या कारवाईबाबत माहिती देण्यास नकार दिल्याचा आरोप केला. त्यांनी टिप्पणी केली, "जेव्हा प्रत्येक गोष्टीला 'गोपनीय'म्हटले जात आहे, तेव्हा NEET चा पेपर का गोपनीय ठेवता आला नाही?".त्यांनी पुढे म्हटले, "जर पेपर फुटला नसता, तर अनेक विद्यार्थ्यांनी आपले प्राण गमावले नसते." दीपके म्हणाले, "आम्ही करदाते आहोत, आमचे पालक करदाते आहेत, तरीही आम्हाला दहशतवादी म्हटले जात आहे. ही लाजीरवाणी बाब नाही का?".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.