NEET Protest: आंदोलकांची थेट संसदेवर धडक; जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर, नीट’ पेपरफुटीवरून दिल्लीत रणकंदन

नवी दिल्ली : ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पक्षाच्या आंदोलकांनी सोमवारी थेट संसद भवनावर धडक मारली. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संसदेच्या सुरक्षाव्यवस्थेची तारांबळ उडाली. परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार करतानाच, अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडल्या. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.कॉक्रोच जनता पक्षाकडून एक महिन्यापासून जंतरमंतरवर आंदोलन करण्यात येत असून, सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक २२ दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वी वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरून उचलून सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले होते. या पार्श्वभूमीवर, पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संसदेवर मोर्चा काढण्याचे आवाहन वांगचुक यांनी केले होते. या मोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी रविवारी रात्रीपासूनच दूरवरून हजारो तरुण जंतरमंतर आणि आसपासच्या भागांमध्ये पोहोचले होते. दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतरची चोहोबाजूंनी घेराबंदी केली होती. .शिवाय राजीव चौक, पटेल चौक, जनपथ, सेवातीर्थ ही मेट्रो स्थानके बंद करून केंद्रीय सचिवालयाबाहेर पडण्यासाठीची चार प्रवेशद्वारे बंद केली. तरीही आंदोलकांनी विविध मार्गांनी रस्त्यावर पोहोचून वातावरण तापवले. आंदोलकांनी खच्चून भरलेले रस्ते रिकामे करण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराव्यतिरिक्त लाठीमाराचाही अवलंब करावा लागला, तसेच अनेकांना ताब्यात घ्यावे लागले. जंतरमंतर तसेच इतरत्र पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारामुळे अनेक आंदोलक जखमी झाले, तर कॅनॉट प्लेस आणि फिरोजशहा रोड येथे दगडफेक आणि वाहनांची तोडफोडीच्या घटनांनी मोर्चाला हिंसक वळण लागले. संसदेबाहेर ही परिस्थिती असताना संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह सर्व केंद्रीय मंत्री आणि खासदार उपस्थित होते. दुपारनंतर आंदोलकांना पांगविल्यानंतरही पोलिसांकडून परिस्थितीचा वारंवार आढावा घेणे सुरू होते..गुप्तचर विभागावर प्रश्नचिन्हसंसद भवनाची अशाप्रकारे चोहोबाजूंनी कोंडी होण्याची ही तीन दशकांतील पहिलीच वेळ ठरली. कॉक्रोच जनता पक्षाने काढलेल्या आजच्या मोर्चाला सामोरे जाण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी हजारो सुरक्षा जवानांच्या तैनातीसह सर्व प्रकारची जय्यत तयारी केली होती. तरीही संसदेची सुरक्षा शाबूत राखणे अवघड व्हावे हे गुप्तचर विभागाची दक्षता, तसेच सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. दिल्लीचे नवे पोलिस आयुक्त अनुराग कुमार, केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन आणि गुप्तचर विभागाचे संचालक महेश दीक्षित यांनी कर्तव्य भवनात झालेल्या बैठकीत आंदोलच्या स्थितीचा आढावा घेतला..राजकीय नेत्यांचा सहभागदिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आतिशी, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव, आझाद समाज पक्षाचे खासदार चंद्रशेखर आझाद यांचा मोर्चात सहभाग होता. तसेच, जंतरमंतर येथे गेलेल्या अभिनेत्री शबाना आझमी यांना उकाड्यामुळे भोवळ आली. अभिनेते नासिरुद्दीन शाह यांनीही आंदोलकांची भेट घेतली..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.जंतरमंतरवरील व्यासपीठ हटविलेदिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतरवर आंदोलन करीत असलेल्या कॉक्रोच जनता पक्षाचे व्यासपीठ हटविले असून तिथे जमलेल्या आंदोलकांना पांगवले आहे. मात्र, हे आंदोलन संपलेले नसून जंतरमंतरपासून काही अंतरावर असलेल्या केरळ हाऊससमोर कॉक्रोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजित दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका आणि सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंगमो यांनी शांततापूर्ण आंदोलन सुरू ठेवले असल्याचे कॉक्रोच जनता पक्षाने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.