NEET पेपर लीक प्रकरणात पुण्यातील नामवंत डॉक्टर अटकेत, मोटेगावकर कनेक्शन काय? CBIची मोठी कारवाई

NEET परीक्षेच्या पेपर लीकमुळे संपूर्ण देशात निर्माण झालेल्या खळबळीत केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने पुन्हा एक महत्त्वाची कारवाई केली आहे. या प्रकरणातील तपासादरम्यान पुण्यातील एक ज्येष्ठ आणि प्रसिद्ध डॉक्टर यांना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे वैद्यकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी उलथापालथ झाली आहे. मनोज शिरूरे असं अटक करण्यात आलेल्या डॉक्टरांचं नाव आहे. .डॉक्टरवर गंभीर आरोपसूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या डॉक्टरवर आपल्या स्वतःच्या मुलासाठी NEET परीक्षेचा प्रश्नपत्रिका गैरकायदेशीर मार्गाने मिळवण्याचा आरोप आहे. त्यांनी पेपर लीक करणाऱ्या टोळीशी संपर्क साधला आणि लाखो रुपयांची देवघेव केल्याचे समोर आले आहे. यामागे त्यांचा हेतू मुलाला उच्च गुण मिळवून चांगल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देणे हा होता..NEET Paper Leak: मनीषा मांढरेच्या लॉकरमध्ये सापडल्या जुन्या प्रश्नपत्रिका; सीबीआयचे अधिकारी पुण्यात तळ ठोकून.CBIच्या तपासादरम्यान हा डॉक्टर प्रथम त्यांच्या नजरेत आला. तपास यंत्रणेने त्यांना चौकशीसाठी बोलावले. चौकशीदरम्यान त्यांच्याकडून आवश्यक माहिती घेण्यात आल्यानंतर CBI अधिकार्यांनी त्यांना तात्काळ अटक केली. ही कारवाई NEET घोटाळ्याच्या साखळीतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानली जात आहे..डॉक्टरची पार्श्वभूमीअटक करण्यात आलेले डॉक्टर व्यवसायाने बालरोगतज्ज्ञ आहेत आणि सध्या पुण्यात वैद्यकीय प्रॅक्टिस करत आहेत. मात्र, त्यांचे मूळ गाव लातूर आहे. लातूर जिल्हा सध्या NEET परीक्षेतील अनियमिततेचे केंद्र बनत चालला आहे. या प्रकरणातील अनेक सूत्रे लातुरशी जोडली गेली आहेत. त्यामुळे या डॉक्टरचा लातूरमधील इतर आरोपींशी, विशेषतः मोटेगावकर यांच्याशी काही संबंध आहे का, याची CBI सखोल चौकशी करत आहे..पेपर लीक रॅकेट किती खोल?या नवीन अटकेमुळे NEET पेपर लीक प्रकरणातील रॅकेट किती मोठ्या आणि खोलवर पसरलेले आहे, याची पुन्हा एकदा जाणीव झाली आहे. केवळ विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित न राहता, यात पालक आणि व्यावसायिक व्यक्तीही सामील असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. पुण्यातील या डॉक्टरच्या अटकेनंतर महाराष्ट्रातून आणखी काही मोठ्या व्यक्ती CBIच्या जाळ्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि परिणामNEET परीक्षेच्या पेपर लीकमुळे देशभरात लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यांमुळे मेरिटवर आधारित शिक्षण व्यवस्थेला धक्का बसतो. CBI सध्या या संपूर्ण साखळीचा शोध घेत आहे आणि अधिक आरोपींना अटक करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत विविध राज्यांतील अनेक व्यक्तींना अटक झाली आहे, तरीही तपास अजूनही सुरू आहे..NEET Paper Leak : नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर पुण्यातील आरसीसी मोटेगावकर क्लासला महापालिकेची टाळेबंदी.