NEET UG 2026 Cancelled: विद्यार्थ्यांची फी कशी परत मिळणार आणि किती वेळ लागणार? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

NEET 2026 Exam Fee Refund: NEET UG 2026 परीक्षा रद्द झाल्याची बातमी समोर येताच देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये एकच खळबळ उडाली. अनेक महिन्यांच्या मेहनतीनंतर परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय धक्कादायक ठरला आहे. पेपरफुटी आणि अनियमिततेच्या आरोपांमुळे अखेर NTA आणि केंद्र सरकारला मोठा निर्णय घ्यावा लागला. आता विद्यार्थ्यांच्या मनात फेरपरीक्षेसोबतच आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भरलेली परीक्षा फी परत मिळणार का? आणि मिळणार असेल तर त्यासाठी किती दिवस वाट पाहावी लागणार? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया..NTA कडून विद्यार्थ्यांना दिलासाNTA ने स्पष्ट केले आहे की विद्यार्थ्यांनी आधी केलेले रजिस्ट्रेशन पुढील पुनर्परीक्षेसाठी वैध राहणार आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुन्हा अर्ज भरण्याची, कागदपत्रे अपलोड करण्याची किंवा परीक्षा केंद्र निवडण्याची गरज नाही. त्यांची आधी दिलेली सर्व माहिती पुढील परीक्षेसाठीच वापरली जाणार आहे. तसेच पुनर्परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क घेतले जाणार नाही. ही परीक्षा NTA च्या अंतर्गत संसाधनांद्वारे घेतली जाणार असून त्याचा आर्थिक भार विद्यार्थ्यांवर टाकला जाणार नाही, त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..NEET परिक्षार्थींना मोठा दिलासा! परीक्षा पुन्हा होणार; विद्यार्थ्यांना सरकारकडून फी माफ.फी रिफंडची प्रक्रिया कशी असेल?NTA कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशनवेळी ज्या माध्यमातून फी भरली होती त्याच माध्यमातून पैसे परत केले जाणार आहेत.UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगद्वारे भरलेली फी थेट संबंधित खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.बँक चलन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने फी भरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी NTA कडून स्वतंत्र सूचना जारी केल्या जाऊ शकतात.संपूर्ण रिफंड प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे 7 ते 15 दिवस लागू शकतात. मात्र, यासंदर्भात अधिकृत वेळापत्रक लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे..लाखो विद्यार्थ्यांमुळे प्रक्रिया टप्प्यातयंदा NEET UG 2026 परीक्षेसाठी सुमारे 22.79 लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यामुळे फी परताव्याची प्रक्रिया एकाचवेळी न होता टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जाऊ शकते. रिफंडपूर्वी विद्यार्थ्यांची माहिती, बँक तपशील आणि पेमेंट रेकॉर्डची पडताळणी केली जाणार आहे..NEET UG 2026 Exam Cancelled: ९ वर्षांत १६ हून अधिक परीक्षा रद्द! २०१७ मध्ये स्थापन झाल्यापासून NTA का अन् कशी अपयशी ठरत आहे?.पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर निर्णयपरीक्षेपूर्वी सोशल मीडियावर एक कथित गेस पेपर व्हायरल झाल्याची माहिती समोर आली होती. या पेपरमधील अनेक प्रश्न मूळ प्रश्नपत्रिकेशी मिळतेजुळते असल्याचा दावा करण्यात आला. यानंतर निर्माण झालेल्या वादामुळे NTA आणि केंद्र सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.