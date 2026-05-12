NEET UG 2026 Exam Cancelled: ९ वर्षांत १६ हून अधिक परीक्षा रद्द! २०१७ मध्ये स्थापन झाल्यापासून NTA का अन् कशी अपयशी ठरत आहे?

३ मे २०२६ रोजी होणारी NEET UG २०२६ परीक्षा भारत सरकारच्या मंजुरीनंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, NTA च्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. संस्थेच्या स्थापनेपासून सलग अपयश आणि वादांच्या साखळीमुळे ती सध्या मोठ्या टीकेच्या भोवऱ्यात सापडली आहे..NTA स्थापनेपासून वादांच्या केंद्रस्थानीनोव्हेंबर २०१७ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने NTA ची स्थापना मंजूर केली. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक आणि अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी ही संस्था निर्माण करण्यात आली. JEE (Main), NEET-UG, CUET-UG, UGC-NET आणि CSIR-NET सारख्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय परीक्षांचे आयोजन NTA करत असते. मात्र, स्थापनेपासूनच ही एजन्सी विविध प्रकारच्या अनियमितता, प्रश्नपत्रिका गळती आणि प्रशासकीय चुकांमुळे सतत चर्चेत राहिली आहे.शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०१८ ते २०२४ या कालावधीत NTA ने किमान १६ प्रमुख परीक्षा पुढे ढकलल्या किंवा रद्द केल्या. यातील काही कोविड-१९ महामारी, तांत्रिक अडचणी किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे झाल्या, तर अलीकडच्या काळात पेपरफुटी आणि गैरव्यवहाराच्या घटना अधिक घडल्या आहेत. NTA ने २०२४ पर्यंत ५४ दशलक्षांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी २४० हून अधिक परीक्षा यशस्वीरित्या घेतल्या असल्या तरी, अपयशाची संख्या देखील लक्षणीय आहे..२०२५ मधील सलग चुकांचा मालिका२०२५ हे वर्ष NTA साठी विशेषतः कठीण ठरले. जानेवारी २०२५ मध्ये घेण्यात आलेल्या JEE Main परीक्षेत किमान १२ प्रश्नांच्या उत्तरपत्रिकेत चुक आढळल्याने ती मागे घ्यावी लागली. त्यानंतर १३ जानेवारी २०२५ रोजी UGC-NET डिसेंबर २०२४ परीक्षा मकर संक्रांती आणि पोंगल सारख्या सणांमुळे स्थगित करण्यात आली. शिवाय, १४ मे २०२५ रोजी CUET UG २०२५ परीक्षेदरम्यान श्रीनगर येथील एका केंद्रावर तांत्रिक बिघाड झाल्याने परीक्षा रद्द करावी लागली आणि ७६ विद्यार्थ्यांवर याचा परिणाम झाला.या सर्व घटनांमुळे NTA च्या विश्वासार्हतेवर मोठा प्रश्न निर्माण झाला. २०२४ मध्ये NTA ने केवळ २९ परीक्षा घेतल्या, जी २०१९ नंतरची सर्वात कमी संख्या होती. उमेदवारांची संख्या देखील २०२३ मधील १३.३ दशलक्षवरून २०२४ मध्ये ८.५७८ दशलक्षवर घसरली. २०२५ पासून NTA केवळ प्रवेश परीक्षा घेईल, भरती परीक्षा नाही, अशी घोषणा केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केली होती, तरीही समस्या कायम राहिल्या..५ लाखात नीटचा पेपर, ४२ तास आधी हातात! केरळमध्ये फुटला, राजस्थानपर्यंत पोहोचला; ७२० पैकी ६०० गुणांचे प्रश्न जसेच्या तसे.NEET UG २०२६ रद्द करण्यामागची कारणेराजस्थानमध्ये पेपरफुटीचे गंभीर आरोप समोर आल्यानंतर NTA ने NEET UG २०२६ परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. राजस्थान पोलिसांच्या विशेष कृती दलाने (SOG) तपासात उघडकीस आणले की, परीक्षेतील प्रश्नांशी मिळते-जुळते सुमारे १४० प्रश्न असलेली ‘अंदाजाची प्रश्नपत्रिका’ लाखो रुपयांना विकली जात होती. ७ मे २०२६ रोजी संध्याकाळी ही माहिती NTA पर्यंत पोहोचली. दुसऱ्या दिवशी ८ मे रोजी संस्थेने प्रकरण CBI कडे सोपवले.तपास यंत्रणांकडून मिळालेल्या निष्कर्षांवरून NTA ने निर्णय घेतला की, “सध्याची परीक्षा प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.” परीक्षेचे पुनर्नियोजन लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून, विद्यार्थ्यांसाठी अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. नवीन नोंदणी करण्याची गरज नाही, जुनी माहितीच वापरली जाईल. अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही आणि पूर्वी जमा केलेले शुल्क परत केले जाईल. संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास CBI करत आहे आणि NTA पूर्ण सहकार्य करणार आहे..न्यायालयीन आव्हान आणि NTA वरील टीकाNTA विरुद्ध न्यायालयीन लढाई देखील जोरात सुरू आहे. NEET UG २०२४ पेपरफुटी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, “पेपरफुटी झाली होती, यात शंका नाही.” एप्रिल २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने सुधारणा लागू करण्याचे आश्वासन दिल्यावर प्रकरण बंद करण्यात आले. २०२५-२६ मध्ये JEE Main च्या उत्तरपत्रिकेतील विसंगती आणि NEET UG च्या OMR पत्रकांमध्ये फेरफार झाल्याच्या आरोपावर उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत.विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित या परीक्षा अनेकदा अस्थिरता निर्माण करत आहेत. NTA ने आता पारदर्शकता, सुरक्षा आणि कार्यक्षमता वाढवून विद्यार्थी, पालक आणि समाजाचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्याची गरज आहे. पुनर्नियोजित NEET UG २०२६ परीक्षा सुरळीत पार पडावी आणि भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे..NEET परिक्षार्थींना मोठा दिलासा! परीक्षा पुन्हा होणार; विद्यार्थ्यांना सरकारकडून फी माफ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.