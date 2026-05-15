नीटची परीक्षा २१ जूनला होणार, फेरपरीक्षेची तारीख जाहीर

नीट यूजी २०२६ची ३ मे रोजी झालेली परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणामुळे रद्द झाली होती. यानंतर आता एनटीएकडून फेरपरीक्षेची तारीख जाहीर करण्यात आलीय. २१ जून रोजी नीटची परीक्षा होणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये असलेला संभ्रम यामुळे दूर झाला आहे. आता पुन्हा विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षेची तयारी करावी लागणार आहे. NTA announces NEET UG 2026 re exam schedule after cancellation.एनटीएकडून नव्या प्रश्नपत्रिकेची तयारी सुरू करण्यात आलीय. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अनेक पातळीवर कठोर सुरक्षा आणि गोपनीयाता राखली जात आहे. नव्याने अनुभवी शिक्षक आणि तज्ज्ञांची नेमणूक केली जात आहे. पेपरफुटी प्रिंटिंगच्या टप्प्यात झाल्याचा दावाही केला जात आहे. त्यामुळे आता प्रश्नपत्रिका डिजिटल एन्क्रिप्शनच्या माध्यमातून प्रिंटिंग प्रेसला पाठवण्यात येतील असं म्हटलं जात आहे. याशिवाय जीपीएस लावलेल्या वाहनांचा वापर केला जाऊ शकतो. सर्व हालचालींवर आता नजर असणार आहे. गरज पडल्यास पोलिसांची मदत घेतली जाऊ शकत.े.पुन्हा नोंदणीची गरज नाही: मे २०२६मधील परीक्षेसाठी आधीच नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना नव्याने अर्ज भरण्याची किंवा नोंदणी करण्याची गरज नाही. परीक्षा केंद्र : मे महिन्यातील परीक्षेसाठी निवडलेलीच परीक्षा केंद्रे फेरपरीक्षेसाठी कायम राहतील. शुल्क : फेरपरीक्षेसाठी अतिरिक्त शुल्क नाही. उलट आधी भरलेले शुल्क विद्यार्थ्यांना परत दिले जाणार. फेरपरीक्षेचा खर्च 'एनटीए' करणार फेरपरीक्षा कधी? फेरपरीक्षेची तारीख एनटीएकडून जाहीर करण्यात आलीय. २१ जून रोजी परीक्षा होणार आहे. नवे वेळापत्रक आणि नव्या प्रवेशपत्राबाबतची माहिती अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाणार आहेअधिक माहितीसाठी हेल्पलाइन : neet-ug@nta.ac.in/ ०११-४०७५९००० / ०११-६९२२७७००.