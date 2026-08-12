नीट पेपरलीक प्रकरणाची चार्जशीटही लीक, साक्षीदारांची नावं बाहेर, कोर्टानं सुनावलं...

NEET-UG पेपर लीक प्रकरणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. मात्र, या प्रकरणातील चार्जशीटच लीक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. चार्जशीटमधील काही महत्त्वाची माहिती आणि साक्षीदारांची नावं माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर न्यायालयाने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, काही साक्षीदार अल्पवयीन असल्याची माहितीही CBIच्या वकिलांनी कोर्टाला दिली..राऊज अॅव्हेन्यू कोर्टातील फास्ट ट्रॅक कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता यांनी या प्रकारावर संताप व्यक्त केलं आहे. चार्जशीटमध्ये असलेल्या, मात्र अद्याप चर्चेत न आलेल्या बाबीही माध्यमांमध्ये कशा पोहोचल्या? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे. “हे माझ्यासाठी खूप मोठा धक्का आहे. याबाबत काहीतरी करण्याची गरज आहे,” असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे..नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांवर सुप्रीम कोर्टाची नाराजी; सरकारच्या कामकाजावर ठेवणार बारीक नजर.सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी माध्यमांच्या भूमिकेवरही भाष्य केलं. फौजदारी खटल्याची सुनावणी ज्या पद्धतीने कायद्यानुसार होणं अपेक्षित आहे, त्याच पद्धतीने ती झाली पाहिजे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव किंवा खटल्यावर परिणाम करणारी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे..CBI च्या वकिलांनी माध्यमांमध्ये साक्षीदारांची नावं प्रसिद्ध झाल्याचं सांगितलं. त्यानंतर आरोपींच्या वकिलांनीही चार्जशीट कोर्टात दाखल होण्याआधीच तिची प्रत माध्यमांकडे पोहोचल्याचा दावा केला. यामुळे या खटल्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे..या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने संबंधित मीडिया रिपोर्टची तपासणी करण्याचं सांगितलं आहेत. चार्जशीट कशी बाहेर आली आणि त्यातील माहिती माध्यमांपर्यंत कशी पोहोचली, याबाबत पुढे काय कारवाई करायची, याबाबत कोर्ट लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे..NEET ते TET... 2024 मध्येच कायदा आला, तरी पेपरफुटी थांबली नाही; सरकारकडे उत्तर आहे का? नवीन कायदा कशासाठी? Fact Explained... .दरम्यान, CB Iने NEET-UG पेपर लीक प्रकरणात तब्बल २० हजार पानांची चार्जशीट दाखल केली असून त्यात १३ जणांना आरोपी करण्यात आलं आहे. CBIच्या म्हणण्यानुसार, तीन तज्ज्ञांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून NTAच्या दिल्लीतील कार्यालयातून परीक्षेतील प्रश्न बाहेर काढले. गोपनीय विभागातून बाहेर पडताना त्यांची तपासणी न झाल्याचा फायदा आरोपींनी घेतल्याचं तपासात समोर आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.