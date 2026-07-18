NEET UG Result : अन्सर कीमध्ये ६०९, निकाल लागताच ५४० पण दोन तासांनी १६७ गुण; नीट निकालात गोंधळ, विद्यार्थीनीचे गंभीर आरोप

पेपरफुटी प्रकरणानंतर रद्द झालेली नीट परीक्षा पुन्हा घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा निकाल १६ जुलै रोजी रात्री उशिरा जाहीर करण्यात आला. मात्र निकाल जाहीर झाल्यानंतर पुन्हा एकदा एनटीएवर गंभीर आरोप होत आहेत. घाई गडबडीत निकाल जाहीर केला असून त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे आरोप काही विद्यार्थ्यांनी केलेत. आर्या सिंह नावाच्या कानपूरमधील विद्यार्थीनीने परीक्षेच्या ओएमआर शीट आणि फायनल अन्सर की यानुसार वेगळे, निकाल जाहीर होताच वेगळे आणि काही तासांनी वेगळे गुण दाखवल्याचा दावा केलाय..आर्या सिंहने या प्रकरणी एनटीए आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना मेल पाठवला आहे. तसंच नीटच्या निकालाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचंही सांगितलंय. आर्याने म्हटलं की, ओएमआर शीट आणि फायनल अन्सर की यांच्या पडताळणीनंतर ६०९ गुण होते. पण निकाल जाहीर झाला तेव्हा ५४० गुण दाखवले. तर काही तासांनी पुन्हा निकाल पाहताना हेच गुण १६७ इतकेच होते. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे..सोनम वांगचुक यांची प्रकृती कशी आहे? डॉक्टरांनी दिली अधिकृत माहिती, पत्नीचा रुग्णालय प्रशासनावर गंभीर आरोप.पुरावे केले मेलआर्या सिंह आणि तिचे वडील राकेश कुमार सिंह यांनी आरोप केला की, २१ जूनला झालेल्या नीट फेरपरीक्षेचा निकाल जाहीर करताना घाई करण्यात आलीय. एनटीएकडून जारी केलेली एमएमआर शीटबाबत चॅलेंज देण्यात आलंय. तर दुसरीकडे अपडेटेड शीट जारी करताना त्याचा सीरियल नंबर बदलला आहे. आर्याने एनटीए आणि शिक्षण मंत्रालयाला सर्व पुरावे आणि अपडेटेड ओएमआर आणि अन्सर कीसह मेल करून उत्तर मागितलं आहे..एनटीएने आरोप फेटाळलेदरम्यान, एनटीएकडून विद्यार्थीनीचे आरोप खोटे असल्याचं सांगितलंय. तिचं स्कोअरकार्ड खोटं आहे. इंटरनेट मीडिया किंवा इतर प्लॅटफॉर्मवर दाखवलं जाणारं स्कोअरकार्ड आणि ओएमआर शीटही चुकीची असल्याचं म्हटलं आहे. उमेदवाराचं हे खरं ओएमआर शीट नाही. एनटीएकडून अधिकृत स्कोअरकार्ड जारी केलं आहे. क्यूआर कोड तपासणीतही ५४० गुणांचं स्कोअरकार्ड खोटं असल्याचं एनटीएने म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.