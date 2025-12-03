Nehru Babri Masjid Claim : नेहरू सरकारी पैशांनी बाबरी मशीद बांधणार होते, पण... राजनाथ सिंह यांचा खळबळजनक दावा

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हे सरकारी निधीतून बाबरी मशीद बांधू इच्छित होते, परंतु सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्यांची योजना यशस्वी होऊ दिली नाही, असा खळबळजनक दावा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला. सिंह यांनी असाही दावा केला की नेहरूंनी असे सुचवले होते की पटेलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या स्मारकाच्या बांधकामासाठी जनतेने गोळा केलेला पैसा विहिरी आणि रस्ते बांधण्यासाठी वापरावा..सरदार पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त आयोजित 'एकता मार्च'च्या भाग म्हणून वडोदराजवळील साधली गावात एका मेळाव्याला संबोधित करताना सिंह यांनी पटेल हे खरे उदारमतवादी आणि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ती असल्याचे वर्णन केले. ते म्हणाले की पटेल यांनी कधीही तुष्टीकरणावर विश्वास ठेवला नाही..सिंह म्हणाले, "पंडित जवाहरलाल नेहरू हे सार्वजनिक निधीतून बाबरी मशीद बांधू इच्छित होते. पण त्यांच्या प्रस्तावाला जर कोणी विरोध केला तर असेल तर ते सरदार वल्लभभाई पटेल होते. त्यांनी सार्वजनिक निधीतून बाबरी मशीद बांधू दिली नाही." ते म्हणाले की जेव्हा नेहरूंनी गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा पटेल यांनी स्पष्ट केले की मंदिर हा एक वेगळा विषय आहे, कारण त्याच्या जीर्णोद्धारासाठी लागणारे ३० लाख रुपये सामान्य लोकांनी दान केले होते. .पुढे बोलताना राजनाथ सिंह म्हणाले की, "एक ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला आणि या (सोमनाथ मंदिर) कामावर सरकारच्या पैशाचा एक पैसाही खर्च करण्यात आला नाही. त्याचप्रमाणे, अयोध्येतील राम मंदिराच्या बांधकामासाठी सरकारने एकही रुपया दिला नाही. संपूर्ण खर्च देशातील जनतेने उचलला. यालाच खरा धर्मनिरपेक्षता म्हणतात. सरदार पटेल पंतप्रधान होऊ शकले असते, परंतु त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत कधीही कोणत्याही पदाची आकांक्षा बाळगली नाही. संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की नेहरूंशी वैचारिक मतभेद असूनही, त्यांनी महात्मा गांधींना वचन दिल्यामुळे त्यांनी त्यांच्यासोबत काम केले. त्यांनी दावा केला की गांधींच्या सल्ल्यानुसार पटेल यांनी त्यांचा उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यामुळे नेहरू १९४६ मध्ये काँग्रेस अध्यक्ष झाले. असं सिंह म्हणाले. .CM Devendra Fadnavis : पंडित नेहरु यांचाही निषेध करणार का? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अवमानावरुन मुख्यमंत्र्यांचा विरोधकांना सवाल.वल्लभभाई पटेल यांचा वारसा मिटवण्याचा प्रयत्नसिंह यांनी कोणाचेही नाव न घेता म्हणाले की काही राजकीय शक्ती पटेलांचा वारसा पुसून टाकू इच्छितात. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेमुळे पटेल इतिहासाच्या पानांमध्ये एक चमकणारा तारा म्हणून पुन्हा स्थापित झाले आहेत असे सिंह म्हणाले." "काही लोकांनी" पटेलांचा वारसा लपवण्याचा आणि पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जोपर्यंत भाजप सत्तेत आहे तोपर्यंत ते यशस्वी होणार नाहीत.असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.