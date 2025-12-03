देश

Nehru Babri Masjid Claim : नेहरू सरकारी पैशांनी बाबरी मशीद बांधणार होते, पण... राजनाथ सिंह यांचा खळबळजनक दावा

Rajnath Singh statement : सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी सरकारचा एकही रुपया वापरला गेला नाही, अयोध्या राममंदिरासाठी देखील सरकारी निधी न वापरता जनता निधी दिल्याचे सिंह यांनी सांगितले.
Rajnath Singh addressing a public gathering, alleging that Jawaharlal Nehru wanted to fund the Babri Masjid with government money while Sardar Patel opposed the move.

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हे सरकारी निधीतून बाबरी मशीद बांधू इच्छित होते, परंतु सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्यांची योजना यशस्वी होऊ दिली नाही, असा खळबळजनक दावा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला. सिंह यांनी असाही दावा केला की नेहरूंनी असे सुचवले होते की पटेलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या स्मारकाच्या बांधकामासाठी जनतेने गोळा केलेला पैसा विहिरी आणि रस्ते बांधण्यासाठी वापरावा.

