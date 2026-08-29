Nepal Flood Miracle Rescue: नेपाळच्या महापुरातून ९७ वर्षीय गुणा माया बोहरांची चमत्कारिक सुटका; ढिगाऱ्यांतून फुललेली जगण्याची उमेद

काठमांडू (पीटीआय) : डोळ्यांसमोर घर वाहून जात होते... जीव वाचविण्यासाठी सगळे जण सैरावैरा धावत होते...कुणी डोंगर चढत होते, कुणी जंगलाचा आसरा घेत होते. पाण्याचा रौद्र प्रवाह आणि चिखलाच्या लोंढ्याने सारे काही गिळंकृत केले. मात्र, अशा परिस्थितीत मृत्यू समोर असतानाही नेपाळमधील अनेकांनी हार मानली नाही. जगण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती माणसाला किती ताकद देते, याची साक्ष देणाऱ्या या कहाण्या आता समोर येऊ लागल्या आहेत. या संकटातून वाचलेल्या ९७ वर्षीय गुणा माया बोहरांची कहाणी त्याचेच प्रातिनिधिक रूप! जगण्याची हीच उमेद या आजींसह अनेकांच्या आयुष्याला बळ देणारी ठरली आहे..चिखलाने माखलेले शरीर, थकलेला चेहरा आणि त्यातून बाहेर येण्याची आस....९७ वर्षीय गुणा माया बोहरा यांचा बचाव करतानाचा हा क्षण नेपाळमधील महापुराचे प्रतीक ठरला आहे. जगण्याचे नवे अंकुर फुलविणारा हा क्षण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगभर गेला आहे. तब्बल चार तास ढिगाऱ्याखाली अडकून राहिल्यानंतर त्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. ‘जेसीबी’च्या मदतीने त्यांना सुरक्षितस्थळी नेण्यात आले. सध्या रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू असून, गुणा यांची प्रकृती सुधारत आहे..दुसरीकडे, तिमुरे येथील सीमा शुल्क प्रतिनिधी राजू बुढाथोकी यांना सुरुवातीला मोठा हादरा बसल्याने भूकंप झाल्याचे वाटले. मात्र, बाहेर येऊन पाहिले तर परिस्थिती आणखी भयंकर होती. पोलिसही जीव वाचविण्यासाठी धावत होते. काही क्षणांतच बाजारपेठेतील घरे नदीच्या प्रचंड प्रवाहात वाहून जाऊ लागली. बुढाथोकी यांनी क्षणाचाही विलंब न करता सुमारे ५०० मीटर उंचीवरील जंगलाचा रस्ता धरला. खाली मृत्यूचे तांडव सुरू असताना उंचावरील जंगलात पोहोचल्यामुळे त्यांचे प्राण वाचले..जलप्रलयाने नेपाळला खोल जखमा दिल्या आहेत. त्या जखमा भरायला कदाचित वर्षे जातील. मात्र, त्या चिखलात, त्या उद्ध्वस्त घरांच्या ढिगाऱ्यात माणूस म्हणून पुन्हा राहण्याची जिद्द जिवंत असल्याचेच या घटनांमधून दिसत आहे..‘पाण्याने मला डोंगराकडे फेकले’दोलखा येथील तुळशी बहादूर भंडारी यांनीही मृत्यू जवळून पाहिला. चिखल आणि पाण्याच्या लोंढ्याने डोळ्यांसमोर घरे पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळत होती. या प्रवाहाने भंडारी यांनाही ओढून नेले. मात्र, प्रवाहाने त्यांना डोंगराच्या बाजूला फेकले आणि जीव वाचला..मदत करण्यासाठीIDBI BankName : Sakal Relief FundA/C No : 45910010013026IFSC : IBKL0000459Branch : Laxmi Road, Pune.या खात्यावर देणगीची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने बँक ट्रान्स्फर करून देणगी देऊ शकता. देणगी बँक खात्यात ट्रान्स्फर केल्यानंतर ८६०५०१७३६६ या व्हॉट्सअॅप नंबरवर ट्रान्सझॅक्शन तपशील पाठवावेत किंवा सोबत दिलेला QRकोड ओपन करून गुगल पे आणि फोन पे वरून देणगी देऊ शकता.‘सकाळ रिलीफ फंड’ या नावाने मदतीचे धनादेश दैनिक ‘सकाळ’च्या कार्यालयात ११ ते ५ या वेळेत स्वीकारले जातील. www.sakalrelieffund.com या वेबसाइटवर जाऊन ‘डोनेट नाऊ’ बटणावर क्लिक करून आपली व्यक्तिगत माहिती भरून देणगी देऊ शकता. ‘सकाळ रिलीफ फंड’साठीच्या देणग्या प्राप्तिकर कायद्याच्या ८० जी कलमांतर्गत प्राप्तिकर सवलतीस पात्र आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.