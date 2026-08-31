Nepal Flood: नेपाळमध्ये पुन्हा जलप्रलयाचा धोका! भोटेकोसी नदी फुगली; ७८८ मृत्यू, तीन हजारांहून अधिक नागरिक बेपत्ता

काठमांडू : नेपाळमध्ये जलप्रलयानंतर परिस्थिती अद्याप गंभीर असतानाच भोटेकोसी नदीच्या पाणीपातळीत रविवारी पुन्हा वाढ झाली. त्यामुळे पूरग्रस्त जिल्ह्यांतील नागरिक आणि बचावकार्य करणाऱ्या पथकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नेपाळमधील जलप्रलयातील मृतांची संख्या ७८८ वर पोहोचली असून, अंदाजे तीन हजारांपेक्षा अधिक नागरिक अद्याप बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात येत आहे..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.राष्ट्रीय आपत्ती निवारण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणाने रविवारी भोटेकोसी नदीच्या पाणीपातळीत पुन्हा वाढ झाल्याची माहिती दिली. परिस्थितीबाबत अधिक माहिती मिळाल्यानंतर पुढील अद्ययावत माहिती दिली जाईल, असेही प्राधिकरणाने स्पष्ट केले..नेपाळमध्ये अधूनमधून सुरू असलेला पाऊस आणि नद्यांच्या पाण्याच्या पातळीत होणारी वाढ यामुळे बचावकार्याच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्यांचे मृतदेह अद्यापही विविध ठिकाणी सापडत असून, शोध आणि बचावमोहीम युद्धपातळीवर सुरू आहे.नेपाळ सरकारने शोध आणि बचावकार्यासाठी अंदाजे २० हजार जण तैनात केले आहेत. अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी हेलिकॉप्टरच्या वारंवार फेऱ्या सुरू असून, त्यातून अन्नधान्य आणि अन्य मदतसामग्रीही पोहोचविली जात आहे..पृथ्वी महामार्ग बंदकाठमांडूला पोखरा आणि पश्चिम नेपाळशी जोडणारा महत्त्वाचा पृथ्वी महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. कृष्णभीर येथे त्रिशुली नदीच्या पुरामुळे महामार्गाचा एक भाग वाहून गेला. महामार्ग पुन्हा सुरू होण्यास काही काळ लागेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले असून, नागरिकांनी प्रवासासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे..२४२ जखमी रुग्णालयातभोटेकोसीच्या पुरात जखमी झालेल्या २४२ जणांना शनिवारी रात्री उशिरा विविध रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले होते. त्यात काठमांडूतील त्रिभुवन विद्यापीठ शिक्षण रुग्णालय आणि बीर रुग्णालय; तसेच धुन्चे येथील रसुवा जिल्हा रुग्णालयाचा समावेश आहे. बेपत्ता नागरिकांच्या शोधासाठी या रुग्णालयामध्ये गर्दी होत आहे..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.मदतीचा ओघ सुरूनेपाळ सरकारने पूरग्रस्त रसुवा आणि नुवाकोट जिल्ह्यांतील नागरिकांसाठी एक कोटी नेपाळी रुपयांची, धादिंग जिल्ह्यासाठी ५० लाख रुपयांची, तर विविध नगरपालिकांसाठी ६ कोटी ७५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत वितरित केली आहे. पूरग्रस्त भागांत आतापर्यंत जीवनावश्यक वस्तू घेऊन ३७ ट्रक आणि अन्न व इतर मदतसामग्री घेऊन सात हेलिकॉप्टर रवाना करण्यात आली आहेत. रसुवा जिल्ह्यातील उत्तरगया आणि धुंचे येथे दोन टन अन्नधान्य पाठविण्यात आले आहे. भारताकडूनही नेपाळला मोठी मदत देण्यात आली आहे. भारतीय दूतावासाच्या माहितीनुसार, ६८.५ टन मदतसामग्री नेपाळला पाठविण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.