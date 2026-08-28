Nepal Flood: भिंत खचली, चूल विझली, होते नव्हतेे नेले! नेपाळच्या महापुरात ३५९ जणांचा मृत्यू; २८८ भारतीय पर्यटक बेपत्ता, बचावासाठी प्रयत्न..

काठमांडू: पाण्याच्या धारदार प्रवाहामुळे अक्षरशः खरडून निघालेली जमीन, चिखलामध्ये रुतलेले अगणित श्वास अन् त्यांच्या मदतीसाठी जगभरातून पुढे आलेले मदतीचे असंख्य हात, असे चित्र देवभूमी नेपाळमध्ये पाहायला मिळत आहे. या जलप्रलयातील मृतांची संख्या ३५९ वर पोचली असून, दीड हजारापेक्षा अधिक नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत. यामध्ये २८८ भारतीय पर्यटकांचाही समावेश आहे..या पर्यटकांच्या बचावासाठी चीन आणि नेपाळच्या समन्वयाने प्रयत्न सुरू असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे आज सांगण्यात आले. नेपाळमध्ये अचानक आलेल्या पुरामध्ये पूल, रस्ते व जलविद्युत प्रकल्प वाहून गेल्याने मोठ्या प्रमाणात विध्वंस झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालयाने पत्रकार परिषद घेऊन भारत सरकारच्या प्रयत्नांची माहिती दिली. नेपाळमधील पूरग्रस्त भागांत दळणवळणाची यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात विस्कळित झाली आहे. त्यामुळे तेथे अडकलेल्या भारतीय नागरिकांशी संपर्क साधण्यात अडचणी येत आहेत..भारताने नेपाळला या संकटाचा सामना करण्यासाठी मदतीची ग्वाही दिली असून ४७ टनांची मदतसामग्री तातडीने पाठविण्यात आली आहे. नेपाळला २ विमानांद्वारे हे मदत साहित्य पाठविण्यात आले आहे. त्यात तंबू, ब्लॅंकेट, सौरदिवे, खाद्यपदार्थ, औषधे व उपकरणे यासारख्या साहित्यांचा समावेश आहे. भविष्यामध्ये भारत सरकार आणखी व्यापक स्वरूपात मदत आणि बचाव कार्य राबवू शकते, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..महापुराच्या संकटानंतर नेपाळमधील मदत आणि बचाव कार्यासाठी २० अब्ज रुपयांचा निधी उभारण्यात आला असून जागतिक बँकेकडून २५ अब्ज रुपयांची मदत मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. भारतात राहणाऱ्या नेपाळी नागरिकांना देखील मदतीचे आवाहन करण्यात आले आहे. नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शहा यांनी भारत सरकारला मदतीसाठी साकडे घातले आहे..कुणाशीही संपर्क नाहीसंपर्क होत नसलेल्या भारतीयांच्या गटांमध्ये कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी ‘सम्राट’ आणि ‘फ्लाय एव्हरेस्ट ट्रॅव्हल्स’मार्फत गेलेले तमिळनाडूचे अनुक्रमे ३७ आणि ४९ नागरिक, ‘सम्राट ट्रॅव्हल्स’मार्फत प्रवास करणारे आणि रसुवा जिल्ह्यातील तिमुरे येथे असलेले पश्चिम बंगालचे ३२ नागरिक, ‘रिचा’ टूर्समार्फत प्रवास करणारे अन्य राज्यांतील ६१ नागरिक, तसेच केरळमधील ३३ नागरिकांचा समावेश आहे..नियंत्रण कक्षाची स्थापनापरराष्ट्र मंत्रालयाने २४ तास कार्यरत असणारा नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. तर, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी काठमांडू व बीजिंग येथील भारताच्या राजदूतांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री हे बैठकीत सहभागी झाले होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..पूरग्रस्त भागांतील सर्व भारतीयांची स्थिती आणि कल्याण जाणून घेण्यासाठी तातडीचे प्रयत्न सुरू आहेत. परराष्ट्र मंत्रालय यासंदर्भात विविध मंत्रालये, राज्य सरकारे, टूर ऑपरेटर आणि प्रकल्प प्राधिकरणांशी समन्वय साधत आहे.- जयशंकर, परराष्ट्रमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.