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Nepal Flood: भिंत खचली, चूल विझली, होते नव्हतेे नेले! नेपाळच्या महापुरात ३५९ जणांचा मृत्यू; २८८ भारतीय पर्यटक बेपत्ता, बचावासाठी प्रयत्न..

Nepal Floods Kill 359 As 288 Indian Tourists Remain Missing: नेपाळच्या महापुरात भीषण विध्वंस; ३५९ जणांचा बळी, २८८ भारतीय पर्यटक बेपत्ता, चीन-नेपाळ समन्वयातून बचाव मोहीम, भारताकडून तातडीची मदतसामग्री पाठवली.
Nepal Floods Kill 359 People Over 1500 Missing As 288 Indian Tourists Remain Untraced India Begins Rescue Operations

Nepal Floods Kill 359 People Over 1500 Missing As 288 Indian Tourists Remain Untraced India Begins Rescue Operations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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काठमांडू: पाण्याच्या धारदार प्रवाहामुळे अक्षरशः खरडून निघालेली जमीन, चिखलामध्ये रुतलेले अगणित श्वास अन् त्यांच्या मदतीसाठी जगभरातून पुढे आलेले मदतीचे असंख्य हात, असे चित्र देवभूमी नेपाळमध्ये पाहायला मिळत आहे. या जलप्रलयातील मृतांची संख्या ३५९ वर पोचली असून, दीड हजारापेक्षा अधिक नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत. यामध्ये २८८ भारतीय पर्यटकांचाही समावेश आहे.

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