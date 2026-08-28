देश

Nepal Floods: नेपाळच्या महापुरात अजून किती भारतीय नागरिक बेपत्ता? MEA कडून मोठं अपडेट समोर; संपूर्ण आकडेवारी सांगितली!

Nepal Floods Leave 320 Indians Missing: नेपाळमधील संकटे संपण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. चीनमधील भूकंपानंतर आणखी एका गंभीर पुराचा इशारा देण्यात आला आहे. लोकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित होण्याचा सल्ला दिला आहे.
Nepal Floods Leave 320 Indians Missing MEA Control Room Working 247

Nepal Floods Leave 320 Indians Missing MEA Control Room Working 24/7

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

नेपाळमधील विनाशकारी पुराच्या संदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, ३२० भारतीयांशी संपर्क तुटला आहे. चीनच्या बाजूने तिबेट प्रदेशात ४०० भारतीय नागरिकांशी संपर्क झाला असून ते सर्व सुरक्षित आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाचा नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत असून चीनमधील भारतीय दूतावासही अविरतपणे काम करत आहे.

Loading content, please wait...
nepal
Nepal disaster response
Nepal flood news
Nepal Flood
Marathi News Esakal
www.esakal.com