Nepal Floods: नेपाळच्या महापुरात अजून किती भारतीय नागरिक बेपत्ता? MEA कडून मोठं अपडेट समोर; संपूर्ण आकडेवारी सांगितली!

नेपाळमधील विनाशकारी पुराच्या संदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, ३२० भारतीयांशी संपर्क तुटला आहे. चीनच्या बाजूने तिबेट प्रदेशात ४०० भारतीय नागरिकांशी संपर्क झाला असून ते सर्व सुरक्षित आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाचा नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत असून चीनमधील भारतीय दूतावासही अविरतपणे काम करत आहे..परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, "पहिली आनंदाची बातमी ही आहे की, पूरग्रस्त भागातून काल काठमांडूमध्ये आलेले २१ भारतीय नागरिक आज दिल्लीत दाखल झाले आहेत. हे २१ भारतीय नागरिक तामिळनाडूचे आहेत. काल आमच्या राजदूतांनी काठमांडूमध्ये त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली. या २१ भारतीय नागरिकांव्यतिरिक्त, त्रिशुली वन जलविद्युत प्रकल्पात काम करणाऱ्या ६३ भारतीय नागरिकांविषयीही आम्ही तुम्हाला काल माहिती दिली होती. त्यांनाही काल सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले." .Nepal Flood: नेपाळमध्ये जलप्रलय! ठाण्यातील नऊ पर्यटक बेपत्ता, तर रायगडमधील ३७ जण अडकले.ते म्हणाले की, "या २१ आणि ६३ लोकांव्यतिरिक्त, आम्हाला असे समजले आहे की चीनच्या बाजूला अडकलेले ९६ भारतीय नागरिक जमिनीमार्गे सुखरूप नेपाळमध्ये पोहोचले आहेत. त्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ज्या लोकांशी संपर्क होऊ शकलेला नाही किंवा जे बेपत्ता आहेत, त्यांची संख्या सध्या ३२० आहे. तसेच अंदाजे १०० भारतीय वंशाचे लोक आहेत ज्यांच्याशी संपर्क होऊ शकलेला नाही. हे असे भारतीय वंशाचे लोक आहेत जे कदाचित कैलास मानसरोवर यात्रेला गेले असतील, परंतु त्यांच्याकडे इतर देशांचे नागरिकत्व आहे.".परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, "चीनच्या बाजूला आमचे ४०० भारतीय नागरिक आहेत. ते सुरक्षित असून त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संपर्कात आहेत. आमचा दूतावास त्यांच्यापैकी अनेकांच्या संपर्कात आहे. त्यांच्या अनेक कुटुंबीयांनीही बीजिंगमधील आमच्या दूतावासाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या हेल्पलाइन क्रमांकांवरून आमच्याशी संपर्क साधला आहे. आमचा दूतावास चीनमधील स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असून या लोकांना बाहेर कसे काढायचे यावर काम करत आहे.".रणधीर जयस्वाल म्हणाले, "नेपाळवर ज्या दिवशी ही दुर्घटना घडली, त्याच दिवशी आम्ही मानवतावादी कार्याला सुरुवात केली आणि पहिले विमान २६ ऑगस्टच्या संध्याकाळी रवाना झाले. त्यात तात्पुरती निवारागृहे, ब्लँकेट्स, स्वच्छता किट, सौर दिवे आणि औषधे यांसह १० टन मदत साहित्य होते. त्यानंतर दुसरे विमान २७ ऑगस्ट रोजी सकाळी सुमारे साडेदहा वाजता रवाना झाले. या विमानात तंबू, ब्लँकेट्स, स्वच्छता किट, सौर दिवे, पाण्याचे पंप, किचन सेट, जनरेटर सेट, औषधे आणि खाद्यपदार्थ यांसह ३७.५ टन मदत साहित्य होते.".Nepal Flood : नेपाळ-तिबेट सीमेवर जलप्रलयाचा थरार! महाभयंकर विनाशादरम्यान आतापर्यंत काय-काय घडलं? जाणून घ्या .परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, नेपाळच्या विनंतीनुसार भारत एक बोगदा बचाव पथक पाठवण्याची तयारी करत आहे. प्रथम जमिनीवरील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि कोणत्या उपकरणांची आवश्यकता असेल हे ठरवण्यासाठी एक पथक पाठवले जात आहे. आम्ही नेपाळमध्ये एक वैद्यकीय पथकही पाठवत आहोत. याव्यतिरिक्त नेपाळच्या बाधित भागांमध्ये शक्य तितक्या लवकर संपर्क व्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी बेली ब्रिज आणि संबंधित तांत्रिक पथके पाठवण्याचा प्रस्ताव आम्ही दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.