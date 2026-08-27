Nepal Flood Indian Missing : नेपाळमध्ये शेकडो भारतीय पर्यटक बेपत्ता, महाराष्ट्र सरकारकडून हेल्पलाइन सुरू, असा करा संपर्क

Indian Tourists Missing : नेपाळमधील रसुवा जिल्ह्यात भोटेकोशी नदीला आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत भारतातील १३३ नागरिक अडकले असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील नागरिकांचाही समावेश आहे. अनेक प्रवासी आणि पर्यटकांची माहिती अद्याप पूर्णपणे समोर आलेली नसल्याने संपर्कहीन भारतीयांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे..नेपाळमध्ये पर्यटनासाठी गेलेल्या आपल्या नातेवाइकांशी संपर्क होत नसल्याची माहिती अनेक कुटुंबांकडून देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील अडकलेल्या नागरिक आणि पर्यटकांच्या मदतीसाठी विशेष हेल्पलाइन तसेच माहिती संकलनाची व्यवस्था सुरू केली आहे.नागरिकांची माहिती देण्यासाठी ऑनलाइन लिंकमहाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने नेपाळमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांची माहिती संकलित करण्यासाठी ऑनलाइन लिंक उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच मंत्रालयातील राज्य नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत ठेवण्यात आला आहे. संपर्कविहीन नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत..हेल्पलाइन क्रमांक जारीमहाराष्ट्र राज्य नियंत्रण कक्षाकडून टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक १०७० जारी करण्यात आला आहे. तसेच नियंत्रण कक्षासाठी +९१-९३२१५८७१४३ हा क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. नेपाळमध्ये अडकलेल्या नागरिकांच्या नातेवाइकांनी किंवा परिचितांनी प्रशासनाशी तातडीने संपर्क साधून संबंधित व्यक्तीची माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.माहिती देताना संबंधित व्यक्तीचे नाव, मोबाइल क्रमांक, नेपाळमधील सध्याचे ठिकाण किंवा हॉटेलची माहिती, प्रवासाची माहिती आणि कुटुंबातील संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..China Nepal Border: मृत्यूचे तांडव डोळ्यांसमोर पाहतोय! प्रत्यक्षदर्शीचा अनुभव; चीन-नेपाळ सीमेवर अडकले राज्यातील ४०० भाविक.४०३ पर्यटक संपर्कहीननेपाळमध्ये बुधवारी (२६ ऑगस्ट) दुपारी अचानक आलेल्या पुरामुळे अनेक भागांमध्ये मोठे नुकसान झाले. नेपाळ पर्यटन मंडळाने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, या आपत्तीनंतर एकूण ४०३ नेपाळी आणि विदेशी पर्यटक संपर्कविहीन असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक १३३ भारतीय पर्यटकांचा समावेश आहे. संपर्कविहीन पर्यटकांमध्ये ६२ नेपाळी, ४७ अमेरिकन, ३४ ऑस्ट्रेलियन, ३३ ब्रिटिश आणि २४ कॅनडाचे नागरिक आहेत..याशिवाय मलेशिया, युक्रेन, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, जपान, जर्मनी, फ्रान्स, आयर्लंड, नेदरलँड्स, रशिया, स्पेन, बेलारूस, फिनलंड, हंगेरी, इस्रायल, लिथुआनिया, पोर्तुगाल आणि फिलिपिन्समधील नागरिकांचाही संपर्क तुटलेल्या पर्यटकांमध्ये समावेश आहे. दरम्यान, नेपाळमध्ये अडकलेल्या नागरिकांची माहिती संकलित करून त्यांना आवश्यक ती मदत मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.