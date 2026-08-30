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शाळेत जाण्याची तयारी करत होता, वडील स्वयंपाक करत होते... अचानक पुराचा रौद्र प्रवाह आला; वाहून गेलेल्या बाबांना शोधण्यासाठी ११ वर्षांच्या मुलाची धडपड

11-Year-Old Son Searches for Missing Father : नेपाळच्या पुरात वडील वाहून गेल्यानंतर ११ वर्षीय मुलगा त्यांचा शोध घेत कुशीनगरमध्ये दाखल झाला आहे.
An 11-year-old boy searches for his father who went missing after being swept away in the Nepal floods

An 11-year-old boy searches for his father who went missing after being swept away in the Nepal floods

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नेपाळमधील रसुवा जिल्ह्यात अचानक आलेल्या पुराच्या पाण्यात वडील वाहून गेल्यानंतर त्यांचा शोध घेण्यासाठी बिहारमधील मोतिहारी येथील ११ वर्षीय धर्म कुमार उत्तर प्रदेशातील कुशीनगरमध्ये दाखल झाला आहे. वडिलांच्या बेपत्ता होण्याची माहिती मिळाल्यानंतर कुटुंबीयांसह त्याने त्यांचा शोध सुरू केला असून, गंडक नदीच्या काठावर ते सापडतील, अशी आशा त्याला आहे.

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