शाळेत जाण्याची तयारी करत होता, वडील स्वयंपाक करत होते... अचानक पुराचा रौद्र प्रवाह आला; वाहून गेलेल्या बाबांना शोधण्यासाठी ११ वर्षांच्या मुलाची धडपड

नेपाळमधील रसुवा जिल्ह्यात अचानक आलेल्या पुराच्या पाण्यात वडील वाहून गेल्यानंतर त्यांचा शोध घेण्यासाठी बिहारमधील मोतिहारी येथील ११ वर्षीय धर्म कुमार उत्तर प्रदेशातील कुशीनगरमध्ये दाखल झाला आहे. वडिलांच्या बेपत्ता होण्याची माहिती मिळाल्यानंतर कुटुंबीयांसह त्याने त्यांचा शोध सुरू केला असून, गंडक नदीच्या काठावर ते सापडतील, अशी आशा त्याला आहे..स्वयंपाक करताना अचानक पाण्याचा प्रवाहधर्म कुमारने शनिवारी कुशीनगरच्या खड्डा परिसरात नेपाळमधील दुर्घटनेचा प्रसंग सांगितला. तो म्हणाला की, तो शाळेत जाण्याच्या तयारीत असताना त्याचे वडील नंदलाल साहनी स्वयंपाक करत होते. त्याचवेळी अचानक वरून मोठ्या वेगाने पाण्याचा प्रवाह आला आणि त्यात नंदलाल वाहून गेले.मोतिहारीचे रहिवासी असलेले नंदलाल साहनी नेपाळच्या रसुवा जिल्ह्यात भंगाराचे दुकान चालवत होते. नेपाळमधील पुरानंतर ते बेपत्ता झाले आहेत. धर्म कुमार आपल्या तीन भावांसह कसेबसे नेपाळमधून बाहेर पडून मोतिहारी येथील गावी पोहोचला. मात्र, वडिलांचा शोध घेण्यासाठी त्याने पुन्हा प्रवास सुरू केला..बिहारनंतर गंडक नदीकाठावर शोधवडील बेपत्ता झाल्याची माहिती कुटुंबीयांना दिल्यानंतर धर्म कुमार कुटुंबासह शोधासाठी निघाला. सुरुवातीला बिहारमधील नदी परिसरात शोधमोहीम राबवण्यात आली. मात्र, तेथे वडिलांचा ठावठिकाणा लागला नाही. त्यानंतर धर्म कुमार आणि त्याचे काका शनिवारी कुशीनगरमधील छितौनी बंधाऱ्याजवळील मदनपूर सुकरौली आणि भैनसाहा परिसरात पोहोचले. या भागातील गंडक नदीच्या काठावर त्यांनी नंदलाल यांचा शोध घेतला.वडील सापडतील, अशी धर्म कुमारला आशा आहे. वडिलांना गमावल्याचे दुःख त्याच्या चेहऱ्यावर आणि बोलण्यातून स्पष्टपणे जाणवत होते..नेपाळमधून सहा मृतदेह वाहून आलेदरम्यान, नेपाळमधील पुरामुळे गंडक नदीचा प्रवाह वाढला असून, कुशीनगरच्या खड्डा रेता परिसरात पूर आणि नदीकाठची धूप होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. छितौनी धरणाच्या भेदियारी ठोकर क्रमांक ३ जवळ नदीचा दबाव वाढत आहे. मात्र, पूर नियंत्रण विभागाच्या माहितीनुसार, सध्याचा नदीतील विसर्ग पाहता पूरस्थितीचा धोका नाही..Nepal Flood : नेपाळमध्ये जलप्रलय! मृतांची संख्या ६६९ वर; अद्याप २५०० हून अधिक जण बेपत्ता, मदतीला वेग.नेपाळमधील पुराच्या पाण्यासोबत सहा मृतदेह गंडक नदीच्या काठावर वाहून आले आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी वैभव मिश्रा यांनी सांगितले की, हे सर्व मृतदेह जिल्हा रुग्णालयातील डीप फ्रीझरमध्ये सुरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. अद्याप त्यांची ओळख पटलेली नाही..मृतदेहांची ओळख पटवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन नेपाळमधील सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या प्रशासनासह संबंधित अधिकाऱ्यांशी सातत्याने समन्वय साधत आहे. मृतदेहांची ओळख निश्चित झाल्यानंतर आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, नियमानुसार ते कुटुंबीय किंवा अधिकृत प्रतिनिधींच्या ताब्यात पूर्ण सन्मानाने देण्यात येतील. या संपूर्ण प्रक्रियेत मानवी भावना, मृतदेहांचा सन्मान आणि निर्धारित कायदेशीर नियमांचे पालन केले जात असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..Nepal Flood : ‘तो’ आयुष्यातील शेवटचा धावण्याचा क्षण....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.