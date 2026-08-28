Nepal Natural Reservoir Bursts : ‘बिकट परिस्थितीतून नेपाळी सैन्याने वाचविले’; नेपाळी सैन्याच्या मदतीची नागरिकांनी केली प्रशंसा

नवी दिल्ली - जलप्रलयानंतर नेपाळमधून सुखरूप भारतात परतलेल्या २१ नागरिकांच्या गटाची परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर यांनी आज विचारपूस केली. या भारतीयांची नेपाळच्या सैन्याने कठीण परिस्थितीत सुटका केली. त्यानंतर काठमांडू येथून भारतीय दूतावासाने त्यांची परतण्याची व्यवस्था केली होती. नेपाळी सैन्याच्या मदतीची या नागरिकांनी प्रशंसा केली..कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी नेपाळमध्ये गेलेल्या आणि पुरामुळे अडकून पडलेल्या २१ भारतीयांची नेपाळी सैन्याच्या मदतीने सुटका करण्यात आली. हे सर्व जण तमिळनाडूतील असून, काठमांडूहून ते विमानाने दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आतंरराष्ट्रीय विमानतळावर आले. जयशंकर यांनी त्यांची भेट घेतली. ते म्हणाले, ‘या नागरिकांना सुरक्षित आणि सुखरूप भारतात परत आणण्यात आल्याचा आम्हाला मोठा दिलासा आहे. त्यांना भेटून त्यांच्या अनुभवांबद्दल जाणून घेण्यासाठी आलो होतो. नेपाळच्या लष्कराने केलेल्या प्रयत्नांबद्दल या भारतीयांनी आभार व्यक्त केले आहेत.’.दरम्यान, भारतीयांच्या सुरक्षिततेसाठी भारताने मदत आणि बचावकार्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. नेपाळमध्ये असलेल्या ३१५ हून अधिक भारतीयांशी अद्याप संपर्क होऊ शकलेला नाही, तर विविध ठिकाणांहून आतापर्यंत सुमारे ८५ भारतीयांची सुटका करण्यात आली आहे, अशी माहिती जयशंकर यांनी दिली. ते म्हणाले, की नेपाळचे प्रशासन आणि सुरक्षा दलांकडून बचावकार्य केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.