नवी कोरी गाडी, शोरूममधून बाहेर काढताना अचानक स्पीड वाढलं; रस्त्यावर दुचाकीला उडवलं, CCTV VIDEO VIRAL

Viral Video: दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर नवी कोरी गाडी शोरूममधून बाहेर काढतानाच भीषण अपघात झाला. या अपघातामुळे नव्या गाडीच्या खरेदीचा आनंद काही क्षणच टिकला. कर्नाटकातील शिवमोग्गा जिल्ह्यातील सागर शहरात ही घटना घडली. शोरूममधून कार बाहेर काढत असताना चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला. त्यानंतर कार शोरूमसमोरील बॅरिकेड तोडून रस्त्यावर गेली. त्यावेळी समोरून जाणाऱ्या दुचाकीला धडकली. हा अपघात सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे..सागर शहरात नवीन कार खरेदी केल्यानंतर शोरूममधून बाहेर काढण्यात आली. रॅम्पवरून गाडी खाली येताच अचानक वेग वाढला आणि बॅरिकेडला धडकली. यानंतर रस्त्यावरून निघालेल्या एका दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात दुचाकीवरील दोघे जण जखमी झाले असल्याचं समोर आलंय..मुख्यमंत्र्यांना विमानतळावर ३ तास थांबवलं, निघताना ५० हजार दंड केल्याचा आरोप; केंद्राने परदेशात जायला नाकारलेली परवानगी.कार अपघाताचा सीसीटीव्ही व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अपघातात जखमी झालेल्या दोघांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघातात कारच्या पुढच्या भागाचं नुकसान झालं आहे..शोरूम परिसरात लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात हा संपूर्ण अपघात कैद झाला. कार अचानक नियंत्रणाबाहेर जात बॅरिकेड तोडते आणि त्यानंतर दुचाकीला धडकते, असे व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. या घटनेनंतर सागर टाउन पोलिसांनी प्रकरणाची नोंद करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.