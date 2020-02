'पंतप्रधान मोदी 'त्या' मुद्द्यावर एक शब्दही बोलले नाही'; राहुल गांधींची टीका

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणावर आज, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत निवेदन दिले. त्यावेळी पंतप्रधान मोदींचा संपूर्ण रोख काँग्रेसवर होता. पण, असे मुद्दे उपस्थित करून, पंतप्रधान देशाची दिशाभूल करत आहे. मूळ मुद्द्यांपासून भरकटत आहेत, अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी संसदेबाहेर मीडियाशी बोलाताना केली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काय म्हणाले राहुल गांधी?

राहुल गांधी म्हणाले, 'पंतप्रधान मोदींची भाषणाची स्टाईल देशातील जनेताल मूळ मुद्द्यांपासून दूर लोटत आहे. पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेस जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान या सगळ्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. पण, देशातील कळीचे मुद्दे बाजूलाच ठेवले. सध्या देशापुढं बेरोजगारी हा सर्वांत मोठा मुद्दा आहे. यावर आम्ही अनेकदा त्यांच्याशी बोलणं केलं आहे. पण, त्यांनी आपल्या निवेदनात या मुद्यावर एक शब्दही काढला नाही. पंतप्रधान मोदींचं सोडून द्या. पण, अर्थमंत्र्यांनी खूप मोठं भाषण केलं, पण त्यांनीही या मुद्द्यावर चकार शब्द काढला नाही.'

Rahul Gandhi on PM Modi's speech in Lok Sabha today: PM Modi's style is to distract the country from core issues. He talks of Congress, of Jawaharlal Nehru, of Pakistan, etc but not of core issues. https://t.co/D028cy0PYO

— ANI (@ANI) February 6, 2020