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Bay of Bengal Low Pressure Area : बंगालच्या उपसागरात पुन्हा कमी दाबाचा पट्टा; राज्यात पावसाची शक्यता, पुढील ५ दिवसांचा अंदाज

Maharashtra Rain Forecast : बंगालच्या उपसागरात पुन्हा कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. याचा महाराष्ट्रातील हवामानावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, पुढील ५ दिवसांचा पावसाचा अंदाज जाणून घ्या.
Bay of Bengal Low Pressure Area Maharashtra Rain Forecast

Bay of Bengal Low Pressure Area Maharashtra Rain Forecast

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Weather Update : राज्यात पावसाने काहीशी उघडीप दिली असली तरी तुरळक ठिकाणी पावसाच्या सरी सुरूच आहेत. आज (ता. ११) रायगड, रत्नागिरी तसेच पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांतील घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाची शक्यता आहे. या भागांना हवामान विभागाने ‘येलो अलर्ट’ दिला आहे. उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता आहे.

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