Bay of Bengal Low Pressure Area : बंगालच्या उपसागरात पुन्हा कमी दाबाचा पट्टा; राज्यात पावसाची शक्यता, पुढील ५ दिवसांचा अंदाज

Maharashtra Weather Update : राज्यात पावसाने काहीशी उघडीप दिली असली तरी तुरळक ठिकाणी पावसाच्या सरी सुरूच आहेत. आज (ता. ११) रायगड, रत्नागिरी तसेच पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांतील घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाची शक्यता आहे. या भागांना हवामान विभागाने ‘येलो अलर्ट’ दिला आहे. उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता आहे..मॉन्सूनचा आस राजस्थानमधील बिकानेर, मध्य प्रदेशात कमी दाबाचे क्षेत्र, दाल्तोंगंज आणि दिघा मार्गे पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. मध्य प्रदेश परिसरात कमी दाबाचे क्षेत्र कायम असून, त्याच्या प्रभावामुळे मध्य भारतासह दक्षिण भारतातील काही भागांत पावसाला पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे..दरम्यान, वायव्य बंगालच्या उपसागरात समुद्रसपाटीपासून सुमारे ७.६ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. या प्रणालीच्या प्रभावामुळे उद्या (ता. १२) या भागात नव्याने कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात पुढील पाच दिवसांचा हवामान अंदाज, १० जिल्ह्यांना अलर्ट; विजांसह वादळी पावसाचा इशारा.चेन्नई आणि परिसरात पावसाचे ढग सक्रिय असून, पुढील तीन ते चार तासांत काही भागांत जोरदार सरी आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याची शक्यता आहे. कर्नाटकातील बंगळूर आणि उत्तर केरळ परिसरातील हवामानावरही लक्ष ठेवण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.