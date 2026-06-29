Kukru Hill Station: मध्य प्रदेशात लपलंय ‘नवं महाबळेश्वर’! कॉफी व्हॅली, धुक्याची चादर अन् साहसी पर्यटनाचा थरार, CMची मोठी घोषणा

मध्य प्रदेशातील बैतूल (Betul) जिल्ह्यातील अत्यंत निसर्गरम्य आणि प्रसिद्ध असलेले 'कुकरू' (Kukru) हिल स्टेशन आता एका आधुनिक पर्यटन स्थळाच्या रूपात जगाच्या नकाशावर चमकणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी रविवारी या संदर्भातील एका मोठ्या विकास आराखड्याची अधिकृत घोषणा केली. .कुकरू परिसराला मध्य प्रदेशची नवी 'कॉफी व्हॅली' (Coffee Valley) म्हणून एक वेगळी ओळख दिली जाईल, ज्यामुळे या भागात पर्यटनाला मोठी चालना मिळून स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि बैतूलचे आमदार हेमंत खंडेलवाल यांच्या निमंत्रणावरून मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी कुकरूला प्रत्यक्ष भेट दिली. या वेळी त्यांनी संपूर्ण परिसराची पाहणी करून अधिकाऱ्यांना विकासकामांबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना केल्या. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सरकार सुरुवातीला १५ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.शेजारील चिखलदरा आणि मेळघाटशी जोडणी; भव्य टुरिझम सर्किटया विकास योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये केवळ कुकरूचाच नव्हे, तर आजूबाजूच्या समृद्ध पर्यटन क्षेत्रांचाही समावेश करण्यात आला आहे. कुकरूसोबतच महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून असलेले चिखलदरा (Chikhaldara), मुक्तागिरी (Muktagiri) आणि मेळघाट (Melghat) या सर्व स्थळांना एकत्र जोडून एक खूप मोठा 'टुरिझम सर्किट' (Tourism Circuit) तयार केला जाणार आहे. यामुळे देशी आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना एकाच प्रवासात निसर्ग, वन्यजीव आणि अध्यात्माचा आनंद घेता येईल..आधुनिक सुविधा आणि साहसी खेळांना (Adventure Sports) चालनानव्या योजनेअंतर्गत कुकरू हिल स्टेशनमध्ये पर्यटकांसाठी अनेक जागतिक दर्जाच्या आधुनिक सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत:सनराईज आणि सनसेट पॉईंट्सचा विकास: येथील निसर्गरम्य सूर्योदय (Sunrise) आणि सूर्यास्त (Sunset) पॉईंट्स अधिक सुंदर आणि आकर्षक बनवले जातील.रोमांचक उपक्रम: पर्यटकांना निसर्गाच्या जवळ आणण्यासाठी ट्रेकिंग (Trekking), पॅराग्लायडिंग आणि इतर साहसी खेळांना (Adventure Sports) विशेष चालना दिली जाईल.आधुनिक उपाहारगृहे: पर्यटकांच्या खानपानाची उत्तम सोय व्हावी यासाठी आधुनिक रेस्टॉरंट्स आणि कॅफे उभारले जातील..स्थानिक जनजातीय कुटुंबांसाठी 'होमस्टे योजना' (Homestay Scheme)या प्रकल्पाचा थेट फायदा स्थानिक आदिवासी बांधवांना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळवून देण्यासाठी 'होमस्टे योजना' (Homestay Scheme) सुरू करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत स्थानिक कुटुंबे त्यांच्या घरांमध्ये पर्यटकांना राहण्याची आणि पारंपारिक भोजनाची सुविधा देऊ शकतील. यामुळे पर्यटकांना येथील संस्कृती जवळून अनुभवता येईल आणि स्थानिक नागरिकांना थेट आर्थिक लाभ मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढेल.या सुवर्ण योजनेमुळे कुकरू क्षेत्र मध्य भारतातील पर्यटनाचे एक मुख्य केंद्र बनेल आणि बैतूल जिल्ह्यातील तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या उत्तम संधी प्राप्त होतील, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.