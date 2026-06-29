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Kukru Hill Station: मध्य प्रदेशात लपलंय ‘नवं महाबळेश्वर’! कॉफी व्हॅली, धुक्याची चादर अन् साहसी पर्यटनाचा थरार, CMची मोठी घोषणा

New Mahabaleshwar tourism destination in Madhya Pradesh: कुकरू हिल स्टेशनला आधुनिक रूप देत ‘कॉफी व्हॅली’ म्हणून विकसित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा; साहसी पर्यटन, सनराईज-सनसेट पॉइंट्स आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा उभारण्याची तयारी
Coffee Plantations, Fog-Covered Valleys and Thrilling Adventures: MP's New Tourism Hotspot Unveiled

Coffee Plantations, Fog-Covered Valleys and Thrilling Adventures: MP's New Tourism Hotspot Unveiled

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मध्य प्रदेशातील बैतूल (Betul) जिल्ह्यातील अत्यंत निसर्गरम्य आणि प्रसिद्ध असलेले 'कुकरू' (Kukru) हिल स्टेशन आता एका आधुनिक पर्यटन स्थळाच्या रूपात जगाच्या नकाशावर चमकणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी रविवारी या संदर्भातील एका मोठ्या विकास आराखड्याची अधिकृत घोषणा केली.

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