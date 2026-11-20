New Vehicle Pollution Certificate : वाहनांच्या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राच्या (पीयूसी) वैधतेबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नव्या बीएस-६ निकषांनुसार तयार झालेल्या वाहनांना आता पीयूसी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण तीन वर्षांतून एकदा करावे लागणार आहे. मात्र, जुन्या वाहनांसाठी नूतनीकरणाचा कालावधी कमी ठेवण्यात आला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने १३ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे..केंद्र सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन (सोळावी सुधारणा) नियम, २०२६ अंतर्गत हे बदल केले आहेत. मोटार वाहन कायदा, १९८८ नुसार करण्यात आलेली ही सुधारणा राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून लागू झाली आहे.खासगी वाहनांसाठी नवे नियमबीएस-६ निकषांनुसार तयार केलेल्या सहा वर्षांपर्यंतच्या खासगी वाहनांना दर तीन वर्षांनी पीयूसी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करावे लागेल. सहा वर्षांपेक्षा अधिक आणि दहा वर्षांपर्यंतच्या वाहनांसाठी दरवर्षी नूतनीकरण बंधनकारक असेल. तर दहा वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना दर सहा महिन्यांनी पीयूसी प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे..व्यावसायिक वाहनांसाठी मुदत वेगळीबीएस-६ निकषांनुसार तयार केलेल्या व्यावसायिक वाहनांसाठीही नूतनीकरणाचा कालावधी बदलण्यात आला आहे. सहा वर्षांपर्यंतच्या वाहनांना दर दोन वर्षांनी पीयूसी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करावे लागेल. सहा ते दहा वर्षे वयोगटातील वाहनांसाठी दरवर्षी, तर दहा वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांसाठी दर सहा महिन्यांनी नूतनीकरण करावे लागेल.जुन्या निकषांतील वाहनांना तीन महिन्यांची वैधताबीएस-१, बीएस-२ आणि बीएस-३ निकषांनुसार तयार केलेल्या वाहनांच्या पीयूसी प्रमाणपत्राची वैधता तीन महिने असेल. तर बीएस-४ निकषांनुसार तयार केलेल्या वाहनांसाठी ही मुदत सहा महिने कायम ठेवण्यात आली आहे..ICC New Rule : मोठी घोषणा, क्रिकेटचे नियम आजपासून बदलले; टाईमपास करणाऱ्या फलंदाजांना दंड ते T20I, ODI मध्ये बदल....नूतनीकरणाच्या तारखेबाबतही स्पष्टतापीयूसी प्रमाणपत्राची मुदत संपण्याच्या आधीच्या दहा दिवसांत नूतनीकरणासाठी अर्ज केल्यास नवीन प्रमाणपत्राची वैधता जुन्या प्रमाणपत्राची मुदत संपण्याच्या तारखेपासून सुरू होईल. मात्र, प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यानंतर नूतनीकरण केल्यास नवीन प्रमाणपत्राची वैधता नूतनीकरणाच्या तारखेपासून लागू होईल.नवीन नियम लागू होण्यापूर्वी जारी केलेल्या पीयूसी प्रमाणपत्रांनाही सुधारित नियम लागू होतील. मात्र, अशा प्रमाणपत्रांचे नवीन नियम लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदा नूतनीकरण करतानाच सुधारित वैधता कालावधी लागू केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.