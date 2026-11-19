PUC Certificate Validity: तुमच्या गाडीचे PUC प्रमाणपत्र किती दिवस वैध असते? दर सहा महिन्यांनी किंवा वर्षभराने PUC काढण्यासाठी केंद्रावर जावे लागते का? मग आता तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने वाहनांच्या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राच्या (PUC) नियमांमध्ये बदल केले आहेत. नव्या नियमानुसार, BS-VI मानकांचे पालन करणाऱ्या नवीन खासगी वाहनांना आता दर तीन वर्षांनी PUC प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करावे लागणार आहे. मात्र, जुन्या वाहनांसाठी नूतनीकरणाची मुदत कमी ठेवण्यात आली आहे..केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 13 नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. वाहनाचे वय आणि ते खासगी आहे की व्यावसायिक, यानुसार PUC प्रमाणपत्राची वैधता निश्चित करण्यात आली आहे..PM Kisan Yojana Rules : जमीन वडिलांच्या नावावर अन् शेती चार मुलं करतात; मग, चारही भावांना 'पीएम किसान'चे 6,000 मिळणार की 24,000 रुपये? काय सांगतो सरकारी नियम?.काय आहेत नवे नियम? BS-VI मानकांचे पालन करणाऱ्या खासगी वाहनांसाठी वाहनाच्या वयानुसार प्रमाणपत्राची मुदत ठरवण्यात आली आहे. सहा वर्षांपर्यंत जुन्या वाहनांना आता तीन वर्षांसाठी PUC प्रमाणपत्र मिळणार आहे. सहा ते दहा वर्षे वयोगटातील वाहनांसाठी ही मुदत एक वर्ष असेल. तर दहा वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनधारकांना दर सहा महिन्यांनी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करावे लागेल..व्यावसायिक आणि वाहतूक वाहनांसाठीही सरकारने प्रमाणपत्राची वैधता वाढवली आहे. BS-VI मानकांचे पालन करणाऱ्या सहा वर्षांपर्यंतच्या व्यावसायिक वाहनांना दोन वर्षांची वैधता मिळेल. सहा ते दहा वर्षे जुन्या वाहनांसाठी दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागेल. तर दहा वर्षांपेक्षा जुन्या व्यावसायिक वाहनांसाठी दर सहा महिन्यांनी PUC प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असेल..Maharashtra Wage Rules: सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यास मिळणार दुप्पट पैसे? महाराष्ट्रातील नव्या वेतन नियमांत काय?.BS-I ते BS-IV वाहनांसाठी काय नियम?BS-I, BS-II आणि BS-III मानकांचे पालन करणाऱ्या वाहनांच्या PUC प्रमाणपत्राची वैधता तीन महिने असेल. तर BS-IV वाहनांसाठी ही मुदत सहा महिने निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या वाहनधारकांना पूर्वीप्रमाणेच तुलनेने कमी कालावधीत प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करावे लागणार आहे..PUC प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यास काय होणार?नव्या नियमांमध्ये प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणाची तारीखही स्पष्ट करण्यात आली आहे. जर वाहनधारकाने जुन्या प्रमाणपत्राची मुदत संपण्याच्या 10 दिवस आधी नूतनीकरण केले, तर नवीन प्रमाणपत्राची वैधता जुन्या प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यानंतर सुरू होईल. मात्र, मुदत संपल्यानंतर नूतनीकरण केल्यास नवीन प्रमाणपत्राची वैधता नूतनीकरण केल्याच्या दिवसापासून सुरू होईल..'दादर रेल्वे स्थानकाचं नाव तेच राहणार'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं जाहीर; पण, 'चैत्यभूमी' नावाच्या चर्चेवर म्हणाले....केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायदा, 1988 अंतर्गत केंद्रीय मोटार वाहन (सोळावी सुधारणा) नियम, 2026 अधिसूचित केले आहेत. अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून हे नियम लागू झाले आहेत. यापूर्वी जारी केलेल्या PUC प्रमाणपत्रांनाही नवीन नियम लागू होतील; मात्र त्यांचे पहिल्यांदा नूतनीकरण नव्या नियमांनुसार झाल्यानंतरच सुधारित वैधता मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.