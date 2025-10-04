राष्ट्रीय महामार्गांवरील वाहतूक सुलभ करण्यासाठी आता QR कोड साइनबोर्ड; NHAI ची नवी योजना, प्रवाशांना त्वरित मिळणार 'ही' माहिती

महामार्गांवर QR कोड साइनबोर्ड बसवले जाणारआपत्कालीन हेल्पलाइन, रुग्णालय, टोल माहिती सहज मिळणाररस्ता सुरक्षा व प्रवासी सुविधा वाढणार.नवी दिल्ली : राष्ट्रीय महामार्गांवरील प्रवाशांसाठी सुविधा आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) नवीन पाऊल उचलत आहे. लवकरच महामार्गांवर QR कोड असलेले साइनबोर्ड (National Highway QR Code) बसवले जाणार असून, यामुळे प्रवाशांना प्रकल्पाशी संबंधित माहिती, आपत्कालीन संपर्क क्रमांक आणि जवळच्या सुविधा त्वरित मिळू शकतील..काय असेल QR कोड साइनबोर्डमध्ये?या साइनबोर्डवर खालील माहिती उपलब्ध असेल :राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक व प्रकल्पाची साखळीप्रकल्पाची लांबी, बांधकाम व देखभाल वेळापत्रकमहामार्ग गस्त, टोल व्यवस्थापक, प्रकल्प व्यवस्थापक आणि निवासी अभियंता यांचे संपर्कआपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांक 1033जवळील रुग्णालये, पेट्रोल पंप, शौचालये, पोलिस स्टेशन, रेस्टॉरंट्सटोल प्लाझाचे अंतर, ट्रक पार्किंग, पंक्चर दुरुस्ती, वाहन सेवा केंद्र व ई-चार्जिंग स्टेशन.Mysore Dasara History : 100 वर्षांपूर्वी म्हैसूरच्या राजवाड्यात कसा साजरा व्हायचा शाही दसरा? हैदर अली, टिपू सुलतानचा उदय झाला अन्....साइनबोर्ड कुठे बसवले जातील?टोल प्लाझाजवळविश्रांती क्षेत्रांमध्येट्रक ले-बाय येथेमहामार्गाच्या सुरुवातीच्या व शेवटच्या ठिकाणीमहत्त्वाच्या संकेतस्थळांजवळ.रस्ता सुरक्षा अन् प्रवाशांचा अनुभवमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हे QR कोड साइनबोर्ड केवळ आपत्कालीन व स्थानिक माहिती सहज उपलब्ध करून देणार नाहीत, तर रस्ता सुरक्षा वाढवतील आणि राष्ट्रीय महामार्ग वापरणाऱ्यांचा अनुभव अधिक चांगला करतील..NHAI चा आर्थिक आराखडाNHAI ने मालमत्ता मुद्रीकरणावर भर दिला असून, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ३५,००० ते ४०,००० कोटी उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये हे उत्पन्न २४,३९९ कोटी होते. पुढील वर्षीचे लक्ष्य ३०,००० कोटी असून, प्रत्यक्ष उत्पन्न त्यापेक्षा अधिक राहील, असा अंदाज आहे. २०२३ पासून NHAI मुद्रीकरणासाठी मालमत्तांची वार्षिक यादी जाहीर करत आहे..FAQsप्र.१: QR कोड साइनबोर्डवर काय माहिती मिळेल?उत्तर : महामार्ग क्रमांक, प्रकल्प माहिती, आपत्कालीन क्रमांक 1033, तसेच रुग्णालये, पेट्रोल पंप, शौचालये व इतर सुविधा.प्र.२: QR कोड साइनबोर्ड कुठे बसवले जातील?उत्तर : टोल प्लाझा, विश्रांती क्षेत्र, ट्रक ले-बाय, महामार्गाच्या सुरुवात-शेवटच्या ठिकाणी.प्र.३: या निर्णयाचा फायदा काय होईल?उत्तर : प्रवाशांना माहिती व आपत्कालीन सेवा त्वरित मिळतील, ज्यामुळे रस्ता सुरक्षा वाढेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.