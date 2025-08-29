देश

हुंड्यामुळे दर 24 तासांनी 20 महिलांचा मृत्यू! निक्की भाटीच्या मृत्यूने उलघडले गूढ; NCRB च्या आकडेवारीतून भयानक वास्तव समोर

Nikki Bhati Case: A Shocking Reminder of Dowry Deaths in India - सहा दशकांनंतरही हुंड्याचे सावट कायम, निक्की भाटी प्रकरणाने उघडले भयानक वास्तव
Nikki Bhati Dowry Death : ग्रेटर नोएड्यातील २६ वर्षीय निक्की भाटीच्या मृत्यूने पुन्हा एकदा भारतातील हुंड्याच्या प्रथेचं भीषण वास्तव समोर आलं आहे. हुंडा सहा दशकांपूर्वी बेकायदेशीर ठरवण्यात आला असला तरी, आजही समाजात खोलवर रुजलेला आहे.

