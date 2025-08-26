निक्की भाटी हत्या प्रकरणात धक्कादायक खुलासा! लग्नानंतरही विपिनचे इतर महिलांशी होते अनैतिक संबंध, त्यांचं शोषण करायचा अन्...

Nikki Bhati Killed Case : उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यातील ग्रेटर नोएडा येथे घडलेल्या निक्की भाटी हत्याकांडात मोठा खुलासा झाला आहे. निक्कीचा पती विपिन भाटी याचे लग्नानंतरही इतर महिलांशी संबंध असल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नव्हे तर, यापूर्वीच त्याच्याविरुद्ध शोषणाचा गुन्हा दाखल असल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे..८ महिन्यांपूर्वीच दाखल झाली होती तक्रारएका वृत्तानुसार, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये एका महिलेने पोलिस ठाण्यात (Police Station) विपिन भाटीविरुद्ध शोषण आणि मारहाणीची तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदार महिलेशी विपिनचे संबंध होते आणि हे नाते निक्कीसोबत लग्न झाल्यानंतरही सुरूच होते..निक्की व तिच्या बहिणीने एकदा विपिनला त्या महिलेसोबत रंगेहाथ पकडले होते. निर्दोष असल्याचे दाखवण्यासाठी विपिनने संतापात येऊन निक्की व तिच्या बहिणीसमोरच त्या महिलेला मारहाण केली होती. यानंतर पीडितेने पोलिसांत गुन्हा दाखल केला..सासू, सासऱ्यासह दीरही कोठडीतनिक्की हत्याकांडात पोलिसांनी आतापर्यंत चार जणांना अटक केली आहे. यात निक्कीचा पती विपिनसह सासू दया, सासरे सतवीर आणि दिर रोहित यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने या चौघांनाही १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. निक्कीच्या बहिणीचे लग्न तिचा दिर रोहितसोबत झाले होते. दरम्यान, निक्कीचा पाच वर्षांचा मुलगा सध्या त्याच्या आजीच्या घरी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.