Nikki Bhati Murder Case : महिलेबरोबर फिरताना पकडला गेला होता विपीन भाटी, तेव्हा....; निक्की हत्याकांड प्रकरणात मोठा खुलासा!

Nikki Bhati murder case shocking twist as father alleges Vipin Bhati had an affair : निक्की भाटी हत्याकांडाने देशभरात खळबळ उडाली आहे. हुंड्यासाठी तिच्या पतीनं निक्कीला जिवंत जाळलं. याप्रकरणी तिच्या पतीला अटकही करण्यात आली आहे. अशातच आता पती विपिन भाटीबाबत धक्कादायक बाब उडकीस आली आहे. विपिनचे दुसऱ्या महिलेशी संबंध होते, असा दावा तिच्या वडिलांनी केला आहे..निक्कीच्या वडिलांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी धक्कादायक खुलासा केला. विपीन हुंड्यासाठी निक्कीला मारहाण करत होता, असं त्यांनी सांगितलं. तसेच यात तिचा सासरच्या मंडळींचाही हात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याशिवाय 2024 मध्ये आमच्या कुटुंबियांनी विपिनला दुसऱ्या महिलेबरोबर दिल्लीत फिरताना पडकलं होतं. त्यावेळी त्याला मारहाणही करण्यात आली होती, अशी माहिती त्यांनी दिली..Crime News : हुंड्यासाठी पत्नीला मुलासमोर जिवंत जाळलं, पतीचा एन्काउंटर; पोलिसांनी झाडली गोळी.हुंड्यासाठी विपीनने गुरुवारी त्याच्या सहा वर्षाच्या मुलासमोरच निक्कीला जिवंत जाळलं होतं. त्यापूर्वी त्याने निक्कीला मारहाणही केली होती. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियार प्रंचंड व्हायरल झाला होता. त्यांनंतर निक्कीच्या कुटुंबियांनी केलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत विपीनला अटक केली होती..Crime : सुनेची दृश्यम स्टाइल हत्या, गल्लीत पुरला मृतेदह; दोन महिन्यांनी कांड उघडकीस.दरम्यान, आज सकाळी त्याला न्यायालयात नेत असताना त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी पोलिसांनी त्याच्यावर गोळीबार केला. ही गोळी विपीनच्या पायाला लागली होती. त्यामुळे त्याला रुग्णालयात दाखल कऱण्यात आलं. विशेष म्हणजे ज्यावेळी ही घटना घडली त्यावेली निक्कीची बहीणही घरात उपस्थित होती. पण निक्कीला वाचवण्यात यश आलं नाही. तिने निक्कीला रुग्णालयात दाखल केलं. पण त्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला होता..