देश

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या घरातूनच SIR ला विरोध? २३ ऑक्टोबरला होणाऱ्या आंदोलनात पती परकला प्रभाकर होणार सहभागी

Nirmala Sitharaman's Husband to Join SIR Protest : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती आणि अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकर हे २३ ऑक्टोबर रोजी एसआयआरविरोधात होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
Parakala Prabhakar

Parakala Prabhakar

ESAKAL

Shubham Banubakode
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देशातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावरून (एसआयआर) सुरू असलेला वाद आता आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती आणि अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकर हे २३ ऑक्टोबर रोजी एसआयआरविरोधात होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात येणार आहे.

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