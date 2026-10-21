केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या घरातूनच SIR ला विरोध? २३ ऑक्टोबरला होणाऱ्या आंदोलनात पती परकला प्रभाकर होणार सहभागी

देशातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावरून (एसआयआर) सुरू असलेला वाद आता आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती आणि अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकर हे २३ ऑक्टोबर रोजी एसआयआरविरोधात होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात येणार आहे..‘पीपल्स मार्च टू रिस्टोर डेमोक्रसी’ या नावाने हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. ‘पीपल अगेन्स्ट एसआयआर’ या आघाडीने १४ ऑक्टोबर रोजी या आंदोलनाची घोषणा केली होती. मतदार याद्यांमधील बदलांच्या प्रक्रियेला विरोध करणे आणि लोकशाहीचे संरक्षण करणे, हा या आंदोलनामागचा प्रमुख उद्देश असल्याचे आयोजकांनी सांगितले आहे..प्रकाश राज यांचाही सहभागया आंदोलनात परकला प्रभाकर यांच्यासोबत अभिनेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश राज, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके, ऑल इंडिया स्टुडंट्स युनियनच्या अध्यक्ष नेहा बोरा, शेतकरी नेते राकेश टिकैत, लेखक तुषार गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या माजी अध्यक्ष आयशी घोष सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनासाठी ‘इंडिया’ आघाडीतील राजकीय पक्षांनीही सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करावीत आणि एसआयआर प्रक्रिया रद्द करावी, या प्रमुख मागण्या आंदोलनातून मांडल्या जाणार आहेत..CJP च्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ; जंतरमंतर आंदोलन प्रकरणी आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना न्यायालयीन धक्का!.‘हर हाथ में तिरंगा, हर गली में जंतर मंतर’ अशी घोषणा या आघाडीने दिली आहे. देशभरातील नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, महिला, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. देशाच्या प्रत्येक भागात लोकशाहीच्या प्रश्नावर जनआंदोलन उभे करण्याचा आयोजकांचा प्रयत्न आहे..परकला प्रभाकर आक्रमकपरकला प्रभाकर यांनी यापूर्वीही एसआयआर प्रक्रियेवर टीका केली आहे. त्यांनी या प्रक्रियेला ‘नागरिकत्वाचा रक्तहीन राजकीय नरसंहार’ असे संबोधले होते. मतदार यादीतून पात्र नागरिकांची नावे वगळली गेल्यास त्यांचा मतदानाचा अधिकार हिरावला जाऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे..CJP Protest Pune: पुण्यात ‘सीजेपी’कडून; ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलन .निवडणूक आयोगाच्या मते, एसआयआर प्रक्रियेचा उद्देश मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन करणे हा आहे. मात्र, पात्र मतदारांची नावे वगळली जाणे, प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि वंचित घटकांवर होणारा संभाव्य परिणाम यावरून विरोधक आणि सामाजिक संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे २३ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.