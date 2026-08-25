Nitin Gadkari Clarification : नितीन गडकरी राजकारणातून निवृत्ती घेणार? कार्यालयाकडून अखेर मोठं स्पष्टीकरण

Nitin Gadkari Clarifies Retirement Remark : नागपूरमधील एका कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, ते आता पूर्वीइतके काम करू शकत नाहीत आणि जबाबदाऱ्या नवीन पिढीकडे सोपवण्याची वेळ आली आहे. या विधानाचा राजकीय अर्थ लावला जात होता. मात्र, त्यांच्या कार्यालयाने आता स्पष्टीकरण दिले आहे की,नितीन गडकरी यांनी राजकारणातून निवृत्ती घेण्याबाबत म्हटलेले नाही तर हे विधान 'लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट'च्या संदर्भात करण्यात आले होते. .नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयाने स्पष्ट केले की, त्यांच्या विधानाचा कोणताही राजकीय अर्थ नाही. गडकरी हे 'लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट'बद्दल बोलत होते; ही मानकर यांनीच स्थापन केलेली संस्था असून ती आदिवासी भागांत एक-शिक्षकी शाळा चालवते. या संस्थेसाठी आता जास्त वेळ देणे शक्य नाही आणि तिची धुरा सांभाळण्याची संधी नवीन पिढीला दिली पाहिजे, असे ते या संदर्भात म्हणाले होते.गडकरींच्या कार्यालयाने ठामपणे सांगितले की, ही विधाने केवळ ट्रस्टचे कामकाज आणि भविष्यातील नेतृत्वाशी संबंधित होती; त्यांचा कोणताही राजकीय संबंध नाही..Modi Cabinet Expansion : मोदींच्या मंत्रिमंडळात लवकरच मोठा फेरबदल, अनेक मंत्र्यांना डच्चू; शिवसेना- टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांची लागणार वर्णी .नागपूरमधील या कार्यक्रमात नितीन गडकरी यांनी विकासाच्या उपक्रमांबद्दलही भाष्य केले. भविष्यात विकासाची व्याप्ती वाढेल असे सांगतानाच, महाराष्ट्रातील एकही आदिवासी गाव वीजपुरवठ्यापासून वंचित राहणार नाही आणि संपूर्ण राज्यात विकास स्पष्टपणे दिसून येईल, हे सुनिश्चित करण्याचे आपले उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले..भाजपचे नवीन अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या नवीन टीमची घोषणा नुकतीच करण्यात आली होती; ६५ सदस्यांच्या या टीममध्ये ५१ नवीन चेहऱ्यांचा समावेश होता. भाजपमधील या मोठ्या संघटनात्मक फेरबदलांनंतर, पंतप्रधान मोदींच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातही फेरबदल होऊ शकतात, याविषयीच्या चर्चांना उधाण आले होते. या पार्श्वभूमीवर, गडकरींच्या विधानाचाही राजकीय अर्थ लावला जात होता. मात्र, त्यांच्या कार्यालयाने आता स्पष्ट केले आहे की, हे विधान गडकरीच्या राजकारणातील निवृत्ती बाबूत नसून 'लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट'शी संबंधित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.