Nitin Gadkari : ई20 पेट्रोलमुळे समस्या आलेल्या एका गाडीचे नाव सांगा; नितीन गडकरींचे टीकाकारांना थेट आव्हान

इथेनॉल-मिश्रित इंधनावरून सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ई20 पेट्रोलच्या टीकाकारांना थेट आव्हान दिले आहे. ई20 पेट्रोलमुळे वाहनांमध्ये बिघाड झाल्याचा एकही ठोस दाखला नसल्याचा दावा करत, "अशा एका गाडीचे तरी नाव सांगा," असे त्यांनी म्हटले. ई20 पेट्रोलच्या अनिवार्य वापराबाबत होणारी टीका आणि वाहनांचे मायलेज कमी होत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही भूमिका मांडली..इंधन आयातीवरील खर्चाचा मुद्दा'विकसित भारत' परिषदेत बोलताना गडकरी यांनी भारताचे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व देशासाठी आर्थिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या आव्हानात्मक असल्याचे सांगितले. कोळसा, पेट्रोलसारख्या इंधनांच्या आयातीवर देशाला दरवर्षी सुमारे २२ लाख कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..ई20 संदर्भातील दावाई20 पेट्रोलमुळे कोणत्याही वाहनात अडचण निर्माण झाल्याचे एकही प्रकरण समोर आले नसल्याचा दावा गडकरी यांनी केला. जास्त इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलबाबत जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पसरवली जात असून, त्यामागे आर्थिक हितसंबंध असल्याचाही आरोप त्यांनी केला..Nitin Gadkari: जैवइंधन निर्मितीमुळे शेतकरी समृद्ध: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, इंधन आयातीचा पैसा शेतकऱ्यांच्या खिशात गेला पाहिजे!.इथेनॉल आणि शेतकऱ्यांना फायदाभारताने २० टक्के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलचे उद्दिष्ट गाठल्याचे सांगताना गडकरी यांनी यामुळे कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व आणि कार्बन उत्सर्जन कमी झाल्याचे नमूद केले. ऊस, मका आणि तांदूळ यांसारख्या बायोमासपासून इथेनॉल तयार केले जाते. मक्यापासून इथेनॉल उत्पादनाचा निर्णय घेतल्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील शेतकऱ्यांना सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. या निर्णयानंतर मक्याचा बाजारभाव १,२०० रुपयांवरून २,८०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढल्याचेही त्यांनी सांगितले..आरोपांवर स्पष्टीकरण आणि पुढील दिशाकुटुंबीयांच्या कंपन्या इथेनॉल उत्पादनाशी संबंधित असल्यानेच जास्त इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलचा आग्रह धरला जात असल्याच्या आरोपांवर गडकरी यांनी स्पष्टीकरण दिले. कुटुंबीयांच्या मालकीचे साखर कारखाने असले तरी त्यांच्या कंपन्या इथेनॉल उत्पादनावर अवलंबून नसल्याचे त्यांनी म्हटले..दरम्यान, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने पर्यायी इंधनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये बदल सुचवले आहेत. या प्रस्तावांमध्ये E85, E100, B100 बायोडिझेल तसेच हायड्रोजन-सीएनजी मिश्रणांसारख्या इंधनांचा वापर आणि फ्लेक्स-फ्यूएल तसेच पूर्णपणे जैवइंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचा समावेश आहे. तसेच, भारताच्या तुलनेत ब्राझीलमध्ये ग्राहकांना वेगवेगळ्या इथेनॉल मिश्रणाचे इंधन निवडण्याचा पर्याय असून, जास्त इथेनॉल मिश्रणासाठी किमतीत सूट देणे तेथील कायद्यानुसार बंधनकारक असल्याची माहितीही त्यांनी दिली..Nitin Gadkari : पेट्रोल-डिझेलचा पर्याय तयार? वाहनांबाबत गडकरींची मोठी अपडेट, मारुतीनंतर MG, टोयोटाही आणणार नवीन कार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.