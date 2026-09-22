E20मुळे गाड्या खराब होत नाहीत, ऑक्टोबरमध्ये 100 टक्के इथेनॉलवर चालणारी कार येणार : केंद्रीय मंत्री गडकरी

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या विक्रीवरून बराच गदारोळ माजला होता. आता पुन्हा एकदा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इथेनॉलचं समर्थन केलंय. ई२० मुळे गाड्यांचे नुकसान होते असे आरोप करणारे व्हिडीओ, मेसेज व्हायरल झाले होते. त्यानंतर सरकारकडून स्पष्टीकरणही देण्यात आलं. तसंच दिग्गज कंपन्यांनीही ई२०मुळे गाड्या खराब होत नाहीत असं सांगितलं होतं. दरम्यान, नितीन गडकरी यांनी आता इथेनॉलमुळे गाड्या खराब होत नाहीत असं सांगताना १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारी कारही लवकरच लाँच होणार असल्याचं म्हटलंय..दिल्लीत एका कार्यक्रमात बोलताना गडकरी म्हणाले की, जगातील १९ देशात इथेनॉलचा वापर केला जात आहे. भारतात कोणत्याही गाडीची तक्रार नाहीय. ऑक्टोबरमध्ये टोयोटा कंपनीच्या इनोव्हा १०० टक्के फ्लेक्स फ्युएलवर चालणाऱ्या कार लाँचिंगसाठी आमंत्रण मिळालं आहे. ही गाडी १०० टक्के इथेनॉलवर चालेल आणि ६० टक्के वीज निर्मितीही करते. पेट्रोलच्या दराशी तुलना केली तर याच्या वापराने पेट्रोल पंचवीस रुपये प्रती लीटर होईल आणि प्रदूषणही होणार नाही..आता फक्त Call-SMSचा प्लान, कंपन्यांना बंधनकारक; रिचार्ज होणार स्वस्त, TRAIचा मोठा निर्णय.मक्यापासून इथेनॉल बनवण्याच्या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेश, बिहारमधील शेतकऱ्यांना ४५ हजार कोटी मिळाले आहेत. सरकारकडे धोऱण आहे त्याला तुम्ही पाठिंबा दिला पाहिजे. २२ लाख कोटींचा ज्यांचा व्यवसाय आहे तो गेला तर गडकरींना शिव्या देतील. पण मला फरक पडणार नाही. आम्हाला शेतकऱ्यांचं भलं करायचंय असंही गडकरी म्हणाले..बाईक टॅक्सी सर्विस वाढत आहे त्यावरही गडकरी म्हणाले की, सर्व राज्यातील परिवहन मंत्र्यांना सांगतोय की गावच्या गरीब मुलांना आणि दुचाकी चालवणाऱ्यांना तुम्ही प्लॅटफॉर्म द्या. महिन्याला २५ रुपये घेतले जातात आणि ज्यांची कार आहे त्यांना रोजगार मिळतो. कमाई होते. कोणत्याही गुंतवणुकीशिवाय देशातील १० कोटी लोकांना रोजगार मिळू शकतो. माझ्या एका सहीनंतर बेंगलोरमधील रॅपिडो कंपनीने ३.५ कोटी लोकांना रोजगार दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.