Nitin Gadkari: E20 पेट्रोलबाबत मंत्री नितीन गडकरींचे मोठे विधान; वाचा काय म्हणाले?

New Delhi: शंभर टक्के इथेनॉल वर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना (E100) परवानगी देणारी अधिसूचना जारी केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण असलेल्या पेट्रोलबात मोठे विधान केले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Cabinet Meeting: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत ते पुण्यात राष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र... मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय.E20 इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलविरोधात करण्यात आलेले आंदोलन हे ‘पेड कॅम्पेन’ होते, असा दावा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला आहे. या इंधनाविरोधात तीन महिन्यांपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर विरोध करण्यात आला होता. मात्र, आता हा विरोध शांत झाल्याचे गडकरी यांनी म्हटले आहे..Maharashtra Sugar Factories: दहा दिवसांत ९२ कारखान्यांची धुराडी पेटली; ४३ लाख टन गाळप; कोल्हापुरात केवळ एकच कारखाना सुरू.भारतीय उद्योग महासंघाच्या (CII) कार्यक्रमात बोलताना गडकरी यांनी E20 पेट्रोलविरोधातील आंदोलनावर भाष्य केले. या इंधनाबाबत जाणीवपूर्वक वातावरण निर्माण करण्यात आले होते, असे त्यांनी सांगितले. कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधनाचा वापर वाढवणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..E100 इंधनासाठीही वाहनांना परवानगीकेंद्र सरकारने मोटार वाहन नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार, फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना १०० टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या E100 इंधनावर चालवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. इथेनॉलचा वापर वाढल्यास परकीय चलनाची बचत होईल आणि पर्यावरणालाही फायदा होईल, असे गडकरी यांनी म्हटले आहे..E20 पेट्रोलवरून वाद का?E20 पेट्रोलमध्ये ८० टक्के पेट्रोल आणि २० टक्के इथेनॉल असते. देशभरात या इंधनाचा वापर वाढल्यानंतर वाहनचालकांनी मायलेज कमी मिळत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. जुन्या वाहनांमध्ये या इंधनाच्या वापरामुळे इंजिनच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती..या मुद्द्यावरून विरोधकांनीही सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे E20 इंधनाच्या सुरक्षिततेवरून आणि वाहनांच्या कार्यक्षमतेवरून देशात चर्चा सुरू झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.