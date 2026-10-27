देश

Nitin Gadkari: E20 पेट्रोलबाबत मंत्री नितीन गडकरींचे मोठे विधान; वाचा काय म्हणाले?

Nitin Gadkari On E20 Fuel Controversy: इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलविरोधातील विरोध तीन महिन्यांपूर्वी शिगेला पोहोचला होता
Nitin Gadkari On E20 Fuel Controversy

Nitin Gadkari On E20 Fuel Controversy

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: शंभर टक्के इथेनॉल वर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना (E100) परवानगी देणारी अधिसूचना जारी केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण असलेल्या पेट्रोलबात मोठे विधान केले आहे.

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