E20 नको असेल तर जास्त पैसे मोजून शुद्ध पेट्रोल घेऊ शकता; इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वादावर गडकरींचा वाहनधारकांना सल्ला

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलबाबत सध्या देशभरात चर्चा सुरू आहे. इथेनॉलमुळे इंजिन खराब होत असल्याचा दावा काही वाहनचालकांकडून करण्यात आला आहे. याबाबत केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुन्हा एकदा त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. एका मुलाखती बोलताना त्यांनी यासंदर्भात भाष्य केलं आहे..इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे इंजिनचं कोणतंही नुकसान होत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तसेच ज्यांना इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नको आहे. त्यांच्यासाठी शुद्ध पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध असून त्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील,असंही त्यांनी सांगितलं. देशाने २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. आता सर्व पेट्रोल पंपांवर E20 उपलब्ध आहे. त्यामुळे पुन्हा E10 चा पर्याय देणे व्यवहार्य नाही, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली..E20च्या वापरानं नुकसान नाही, मायलेजवर परिणाम; टोयोटा, बजाज, टीव्हीएस, सुझुकीसह दिग्गज कंपन्यांनी दिली माहिती.पुढे बोलताना ते म्हणाले, सोशल मीडियावर E20 पेट्रोलच्या गुणवत्तेबाबत विविध दावे आणि अफवा पसरल्या जात आहेत. सरकारी तेल कंपन्यांनीही खबरदारी घेतली आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांनी देशभरातील पेट्रोल पंपांवर इंधनाच्या गुणवत्तेची तपासणी करत आहेत. तसेच, ग्राहकांनी कोणतीही शंका किंवा तक्रार असल्यास ती थेट पेट्रोल पंप किंवा कंपनीच्या ग्राहक सेवा केंद्राकडे नोंदवता येते. असंही त्यांनी नमूद केलं..E20च्या वापरानं नुकसान नाही, मायलेजवर परिणाम; टोयोटा, बजाज, टीव्हीएस, सुझुकीसह दिग्गज कंपन्यांनी दिली माहिती.दुसरीकडे, आयआयटी कानपूरच्या संशोधनातूनही E20 पेट्रोलबाबत सकारात्मक निष्कर्ष समोर आला आहे. आतापर्यंत झालेल्या चाचण्यांमध्ये E20 मुळे इंजिन खराब होणे, गंज येणे किंवा इतर तांत्रिक बिघाड झाल्याचे कोणतेही पुरावे आढळला नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तसेच वाहनाच्या मायलेजमध्ये होणारा बदल हा प्रामुख्याने वाहन चालवण्याची पद्धत, रस्त्यांची स्थिती आणि वाहनाच्या देखभालीवर अवलंबून असतो, इंधनावर नाही, असेही संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.