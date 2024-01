Nitish Kumar: नितीश कुमार पुन्हा एकदा यूटर्न घेण्याच्या तयारीत; आतापर्यंत केव्हा-केव्हा मारलीये पलटी?

नवी दिल्ली- बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे पुन्हा एकदा आपला गट बदलण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नितीश कुमार यूट्यर्न घेणार असून ते लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपसोबत जाणार आहेत. असे झाल्यास इंडिया आघाडीसाठी हा मोठा धक्का असणार आहे. एनडीटीव्हीने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय. (Nitish Kumar May Exit Alliance In Bihar Likely To Go With BJP Again)

बुधवारी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा यांनी 'एकला चलो'चा नारा दिला. त्यानंतर पंजाबमध्ये भगवंत मान यांनी देखील स्वबळावर लढणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीच्या एकजुटीला मोठा तडा गेलाय. त्यातच आता नितीश कुमार हे देखील साथ सोडून गेल्यास इंडिया आघाडीला लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वात मोठा धक्का असणार आहे.