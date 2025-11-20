देश

Bihar : कॉर्पोरेटमधली नोकरी सोडून नेत्याचा मुलगा राजकारणात उतरला, निवडणूक न लढता थेट मंत्रि‍पदी वर्णी; आई आमदार, मुलगा मंत्री

Bihar Nitish Kumar Ministry : बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या मंत्रिमंडळात निवडणूक न लढलेल्या नेत्याची वर्णी लागलीय. उपेंद्र कुशवाह यांचा मुलगा दीपक प्रकाश याला मंत्रिपदाची संधी देण्यात आली आहे.
सूरज यादव
बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून नितीश कुमार यांनी दहाव्यांदा शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत २६ मंत्र्‍यांनाही पद आणि गोपनियेतेची शपथ देण्यात आली. मंत्रिमंडळात अनेक नव्या चेहऱ्यांचा समावेश करण्यात आलाय. विशेष म्हणजे यात एक असाही नेता आहे ज्याला शपथ दिलीय पण त्यानं निवडणूक लढलेली नाहीय. दीपक प्रकाश असं त्याचं नाव आहे.

