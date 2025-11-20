बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून नितीश कुमार यांनी दहाव्यांदा शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत २६ मंत्र्यांनाही पद आणि गोपनियेतेची शपथ देण्यात आली. मंत्रिमंडळात अनेक नव्या चेहऱ्यांचा समावेश करण्यात आलाय. विशेष म्हणजे यात एक असाही नेता आहे ज्याला शपथ दिलीय पण त्यानं निवडणूक लढलेली नाहीय. दीपक प्रकाश असं त्याचं नाव आहे..दीपक प्रकाशला नावानं किंवा फोटोवरून फारसं ओळखलं जात नसलं तरी वडिलांच्या नावाने त्यांची ओळख आहे. दीपक प्रकाश हे बिहारचे दिग्गज नेते उपेंद्र कुशवाह यांचा मुलगा आहेत. कुशवाह त्यांच्या लव कुश समीकऱणासाठी ओळखले जातात. ओबीसी कुर्मी समुदाय आणि ओबीसी कुशवाहा (कोईरी) समुहाला बिहारमद्ये लव कुश म्हटलं जातं. बिहारमध्ये त्यांची लोकसंख्या बऱ्याच ठिकाणी आढळते. उपेंद्र कुशवाह या वर्गाचे प्रमुखे नेते मानले जातात..Ahilyanagar : एबी फॉर्म मिळवून अर्ज भरला, पक्षानं काढून टाकलं, चोरीचा ठपका ठेवत शिस्तभंगाची कारवाई.उपेंद्र कुशवाह यांनी त्यांचा मुलगा दीपकबद्दल सांगताना म्हटलं की, दीपकनं कम्प्युटर सायन्समधून इंजिनिअरिंग केलंय. एका मल्टिनॅशनल कंपनीत कामही केलंय. तर आता एमएनसी कंपनीतली नोकरी सोडून राजकारणाच्या मैदानात तो उतरलाय..एनडीएचा सहकारी पक्ष म्हणून उपेंद्र कुशवाह यांचा पक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चाने या निवडणुकीत चांगली कामगिरी केलीय. पक्षाला ६ जागा मिळाल्या होत्या, त्यापैकी चार जागांवर विजय मिळवला आहे. नितीश कुमार यांच्या सरकारमध्ये उपेंद्र कुशवाह यांनी स्वत:ऐवजी मुलाला संधी दिली. सध्या दीपक प्रकाश हा कुठल्याच सभागृहाचा सदस्य नाही, त्याला पुढच्या सहा महिन्यात विधानपरिषद किंवा विधानसभेचा सदस्य व्हावं लागेल..राज्यसभा खासदार असलेल्या उपेंद्र कुशवाह यांनी २० फेब्रुवारी २०२३ रोजी नव्या पक्षाची स्थापना केली. विधानसभेला ते पहिल्यांदाच निवडणूक लढले. त्यांनी नितीश कुमार यांच्या सरकारमध्ये एक मंत्रिपद मिळवलं. त्यांची पत्नी आमदार बनलीय तर मुलगा मंत्री असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.